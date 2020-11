Giovanni Ciacci positivo al covid 19 confessa di aver preparato la valigia in caso di ricovero

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 30 novembre 2020, Barbara d’Urso si è collegata con il suo opinionista e amico Giovanni Ciacci che sabato ha scoperto di essere positivo al covid 19. Non aveva nessun sintomo e tutt’ora non ha sintomi ( anche se la voce sembra essere molto provata) ma ha scoperto la positività in seguito ai tamponi di controllo che chi lavora nel mondo della tv deve fare di continuo per controllare il suo stato di salute. Sabato quindi Ciacci ha scoperto di essere positivo al covid 19 e oggi spiega a Barbara che non si spiega ancora dove possa essersi contagiato. Tra l’altro poche ore prima aveva fatto un altro tampone, per essere protagonista proprio del programma di Canale 5.

“E’ come una valanga che ti arriva addosso e ti travolge” ha detto Giovanni Ciacci che dice di essere si fortunato, perchè al momento sta bene e quindi è abbastanza sereno per questo aspetto. Ma non nasconde che, nonostante sia in isolamento da soli tre giorni, sente già che la situazione è difficile, proprio perchè questo virus non ti permette di avere contatti con nessuno.

Ciacci tra l’altro mostra anche il volto: ha tagliato la barba, il suo famoso pizzetto blu perchè sul volto sono iniziate a uscire delle macchie. Giovanni spiega che al momento non può approfondire ma che probabilmente è una reazione alla notizia della positività. “Come tu sai Barbara, appena l’ho saputo, ho pianto per un giorno intero” racconta Ciacci che spiega di essersi anche sentito in colpa rispetto a tutte le persone che ha incontrato, anche se solo per motivi di lavoro perchè ha sempre evitato ogni altro genere di socialità.

LA PREOCCUPAZIONE DI GIOVANNI CIACCI POSITIVO AL COVID 19

Giovanni ringrazia i suoi vicini di casa che gli hanno fatto trovare davanti alla porta del latte, un panettone e gli sono vicini anche se in modo virtuale. Però si sente solo e ha paura, questo non lo può nascondere. “E’ una malattia per la quale adesso sto bene e parlo con te ma magari tra due ore ho la febbre” dice Giovanni Ciacci che sa di essere al momento fortunato, avendo amici in ospedale e avendo avuto anche persone a lui vicine che non ce l’hanno fatta.

Ma non nasconde la sua preoccupazione anche per questo spiega a Barbara di aver preparato la valigia che è pronta, qualora ci dovesse essere bisogno di un ricovero urgente in ospedale.

La conduttrice ha quindi cercato di rassicurarlo ricordandogli che non è solo ma soprattutto che è forte e supererà anche questa senza problemi. In bocca al lupo da parte nostra!