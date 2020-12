Carlo Conti a E’ sempre mezzogiorno rivela la sorpresa in arrivo di sabato sera con Affari Tuoi

Carlo Conti si sta riprendo del tutto dopo il covid e ospite in collegamento con E’ sempre mezzogiorno ha confermato ad Antonella Clerici e al suo pubblico che sarà lui a condurre Affari Tuoi ma c’è una sorpresa. “Il 26 dicembre farò i pacchi di Affari Tuoi, un bellissimo programma ma non sarà quotidiano, sono 6 appuntamenti di sabato sera tra le 20,30 e le 22,30 e c’è una motivazione a ogni puntata…”. Carlo Conti sta preparando tutto per i prossimi sabato che però non occuperanno gran parte della serata. In compenso diventa “Affari Tuoi – Viva gli sposi” quindi a ogni puntata ci sarà una coppia che si deve sposare e che giocherà per partire da una base importante per la loro famiglia. “Una nuova famiglia, abbiamo voluto dare una motivazione e abbasseremo però il montepremi. Non ci saranno più le cifre importanti ma sarà una somma giusta per iniziare bene una famiglia”. L’entusiasmo c’è tutto e tra Antonella Clerici e Carlo Conti è uno scambio continuo di in bocca al lupo, non c’è dubbio che siano tra i conduttori più amati.

CARLO CONTI “SONO VICINO AL 100% DELLA RIPRESA”

Carlo Conti confida che è al 97%, che è vicino alla ripresa totale, fa capire che è stata davvero dura. Infatti, ricorda a tutti di fare sempre attenzione perché è una cosa seria. Ricorda alle regioni che non sono più rosse di non abbassare la guardia e tenere sempre la mascherina perché di certo il virus non è andato via: “E’ una brutta bestia”.

Non mancano i complimenti per la sua Antonellina, per il successo di The Voice e anche per lo spazio con gli ospiti di E’ sempre mezzogiorno.

Lo scorso anno li abbiamo visti insieme allo Zecchino d’Oro ma questo dicembre non ci potrà essere: “Niente Zecchino d’Oro, quest’anno è impossibile gestire i bambini con i genitori da tutta Italia” ma non mancheranno le canzoni dei bambini e anche una grande festa tra qualche mese. La speranza per tutti è che questo periodo finisca il prima possibile.