Il palinsesto di Rai 1 per l’inverno 2021: tutti i titoli

Che cosa vedremo a partire da gennaio 2021 su Rai 1 in prime time? Il day time della rete resta praticamente inalterato per cui dobbiamo concentrarci solo sulla prima serata, ricca di novità. Tanti ritorni ma anche tanti nuovi debutti nel palinsesto di Rai 1 per l’inverno 2021. Tra i programmi più attesi sicuramente la seconda edizione de Il cantante mascherato con Milly Carlucci e forse con una giuria rinnovata. Incognita Affari tuoi con Carlo Conti al sabato sera; ma soprattutto tante fiction: nuovi titoli come quello di Mina Settembre con la meravigliosa Serena Rossi; e poi l’amatissimo Lino Guanciale pronto a tornare con un nuovo personaggio. E ovviamente la nostra amata, amatissima suor Angela che torna con la sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

PALINSESTO RAI 1 INVERNO 2021: ECCO TUTTI I TITOLI TRA FICTION E PROGRAMMI

DOMENICA – Anche per l’inverno 2021 Rai 1 sceglie il giorno di domenica per mandare in onda le fiction. Che cosa vedremo da gennaio 2021? Si dovrebbe iniziare Mina Settembre; sei puntate con Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale.

Dal 14 febbraio sarà la volta di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri nel ruolo di una commissaria (serie in quattro puntate). Luisa Ranieri è Lolita Lobosco nuova fiction Rai 1: trama e anticipazioni

LUNEDI – Dopo i raddoppi di Mina Settembre, dal 25 gennaio Lino Guanciale sarà Il Commissario Ricciardi, fiction in sei puntate. Ma stando alle ultime news sul palinsesto di Rai 1 per il 2021, prima del ritorno di Lino Guanciale in prime time, dovrebbe essere la volta di Beppe Fiorello l’11 gennaio, con lo show dal titolo Penso che un giorno così.

MARTEDI/MERCOLEDI – Le due serate saranno all’insegna del calcio, con le fasi finali della Coppa Italia (ottavi, quarti e semifinali) dal 12 gennaio al 10 febbraio e la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli in programma mercoledì 20 gennaio.

Ci saranno solo dei piccoli cambiamenti: il 16 febbraio dovrebbe andare in onda una puntata della fiction Che Dio ci Aiuti 6 e Meraviglie di Alberto Angela in replica mercoledì 17 e 24 febbraio.

GIOVEDI – C’è grande attesa per uno dei primi debutti per le fiction di Rai 1: e si parte alla grande al giovedì sera, la Befana porta su Rai 1 dal 7 gennaio Elena Sofia Ricci . La rivedremo ovviamente in Che Dio ci Aiuti 6. Nella serata del 28 gennaio è prevista la Coppa Italia con una partita valevole per i quarti di finale. Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni e news: cosa sappiamo fin’ora tra ritorni graditi e nuovi arrivi

VENERDI – Il venerdì spazio alla musica e all’intrattenimento dopo Tale e quale e The Voice. Pare che dall’8 al 22 gennaio andrà in onda Andiamo Avanti con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, prima del ritorno di Milly Carlucci con Il Cantante Mascherato, la cui seconda edizione è in programma dal 29 gennaio. Per quanto riguarda il programma di Milly si parla di una possibile novità: l’arrivo di un giudice mascherato di cui nessuno conoscerebbe l’identità.

SABATO – Grande attesa per il ritorno di Affari Tuoi – Viva gli Sposi e affidato a Carlo Conti, aprirà il sabato sera subito dopo il Tg1 delle 20.00.

Il programma è previsto già dal 26 dicembre fino al 6 febbraio, quando la ‘patata bollente’ passerà ad A Grande Richiesta, e più in là a Siamo Così con Fiorella Mannoia e a Meraviglie ‘classic’. Da segnalare che il programma condotto da Carlo Conti dovrebbe terminare prima delle 23.

E voi, qual è il programma o la fiction che state aspettando con più ansia?