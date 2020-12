La ricetta della felicità di Loredana Bertè, ospite senza tempo di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Mancava solo Loredana Bertè tra i giudici di The Voice Senior ospiti di E’ sempre mezzogiorno e oggi è apparsa in collegamento da casa sua, capelli azzurri e tanta energia (Foto). Antonella Clerici non le chiede la sua ricetta preferita ma la sua ricetta della felicità. Ricette e canzoni, così trascorreremo questo periodo con i due programmi della Clerici e in prima serata il venerdì c’è anche la Bertè. Conferma che i coach si divertono tantissimo, anche grazie alla conduttrice: “Nell’immaginario collettivo tu sei in cucina dalla mattina alla sera e in questa conduzione di The Voice Senior che hai fatto egregiamente tu sei uscita fuori dalla cucina” una conduzione più moderna, ed è stata Loredana Bertè a farle il complimento per prima dopo il debutto di venerdì scorso. “Siamo 4 pazzi che facciamo a cuscinate a casa tua e tu ti sei rassegnata” e inizia poi la ricetta della felicità con la Bertè che sembra non avere età, 70 anni che non vediamo davvero mentre l’entusiasmo è ben più forte.

LOREDANA BERTE’ MINIGONNA E TUTTE LE SUE SCELTE

Minigonna tutta la vita perché è la sua bandiera, la sceglie rinunciando ai capelli azzurri. Dritto o rovescio? Fa un omaggio all’ex marito Bjorn Borg e sceglie il rovescio del tennista. E’ la ricetta della felicità che prosegue con la scelta tra sole che splende e luna che bussa. Ovviamente sceglie la sua canzone storica.

Tra vizi e virtù sceglie la seconda altrimenti non sarebbe stata Loredana Berté: “Io sono a dieta perenne ma una stecca al cioccolato me la mangerei in 30 secondi, io amo il cioccolato” e noi non possiamo che adorare lei che ogni giorno si allena con la cyclette in camera ma resta golosa.

Cuore o mente? “Il cuore comanda” e non avevamo dubbi che sarebbe stata questa la sua scelta. Ricorda tutti gli spaghetti e gli altri piatti di pasta che ha preparato per Andy Warhol: “Io sono andata a preparare cene aveva sempre ospiti e io facevo delle paste pazzesche perché volevano mangiare italiano”.

E’ stata anche alla Casa Bianca, due volte, ad Antonella Clerici racconta com’è e scopriamo che ci sono tane cose che non conosciamo della Bertè. La sua amicizia con Ivano Fossati è invece nota. Erano gli anni ’80 e lavorava con lui, l’ha fatto per 5 anni e ha imparato tanto, anche a scrivere. E’ sempre una delle persone a lei più care. Appuntamento a stasera con The Voice Senior e Loredana Bertè!