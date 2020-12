Paolo Barabani da Sanremo a The Voice Senior e Italia Sì: “Tanti guai e poi ieri sera…” (Foto)

Tra i concorrenti di The Voice Senior ieri sera Paolo Barabani che ha cantato una canzone di Pupo ma a Italia Sì Marco Liorni ricorda il suo brano sanremese ‘Hop hop hop somarello’ (Foto). Scommettiamo che in molti la state canticchiando, ma cosa è accaduto dopo quel primo discreto successo sul palco dell’Ariston? A Italia Sì Paolo Barabani guarda le immagini del passato, lui sul palco del festival di Sanremo, era il 1981 e la sua canzone la conosciamo in molti. A maggio è partito per il servizio militare, un dovere che di certo gli ha messo un po’ il bastone tra le ruote. All’inizio dell’anno successivo all’ospedale militare scoprirono che aveva preso la tubercolosi. Un anno intero fermo con una malattia che gli impediva tutto. Si è poi innamorato di una bella ragazza brasiliana che ha sposato.

I CANTANTI DI THE VOICE SENIOR NON SONO TUTTI SCONOSCIUTI

Pensandoci oggi forse non lo rifarebbe più quel matrimonio: “Donne e buoi dei paesi tuoi… credo sia molto importante conoscere bene la lingua che parla l’altra persona”. Non aveva capito che lei aveva un’altra concezione di vita e di moralità. “Ti accorgi che c’è una differenza culturale ma in modo concreto è lo scambio all’interno della coppia e in Brasile scopro che… ogni tanto una scappatella l’ha fatta” e poi accenna a una questione di soldi… E’ tornato poi in Italia e ha continuato a cantare e una sera l’hanno chiamato a cantare a una festa di alpini.