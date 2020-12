Busta choc a Domenica Live: Pietro delle Piane cacciato di casa da Antonella Elia e la chiamata alla polizia

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi 6 dicembre 2020, c’è stato anche Pietro delle Piane, ormai ex fidanzato di Antonella Elia. L’attore si dice ancora innamorato di Antonella e spera che tra di loro si possa ricucire il rapporto. Si sono lasciati ormai da due settimane, anche qualcosina in più ma non vuole rivelare nel dettaglio quello che è successo tra di loro. Barbara d’Urso però annuncia una busta choc e chiede quindi a Pietro di provare a spiegare che cosa è successo tra di loro. Delle Piane spiega che c’è stata una discussione, che ci sono state delle parole che lui non avrebbe dovuto dire e che per questo si scusa ed è pronto a fare ammenda per quello che è accaduto. Dal giorno della discussione lui non sente Antonella ed è tornato a vivere a casa da solo. Pietro però è convinto che Antonella sia ancora innamorata di lui ed è per questo che vuole lanciare un messaggio dalla trasmissione.

Barbara però gli rivela che c’è una persona che ha mandato una mail alla redazione di Domenica live e chiede quindi un chiarimento.

PIETRO DELLE PIANE: LE ACCUSE NELLA BUSTA CHOC A DOMENICA LIVE

La conduttrice rivela che è arrivata una mail nella quale la persona che contatta la redazione scrive che ci sono dei video girati il giorno in cui Antonella ha cacciato di casa Pietro ma avrebbe anche chiamato la polizia. Ci sarebbero dei video, la d’Urso spiega che non sono stati visionati perchè la persona ha chiesto dei soldi che non sono stati corrisposti ma vuole chiedere a Pietro di rispondere a questa cosa, visto che la redazione approfondendo ha scoperto che erano davvero arrivate le forze dell’ordine.

“Si è vero ma non c’è nulla di cui parlare, durante la discussione con Antonella ho lanciato il cellulare e il nuovo iPhone quando cade a terra dà un SOS e vengono avvertite le forze dell’ordine” ha detto Pietro delle Piane.

Ribadisce che non è stata Antonella a chiamare la polizia. All’arrivo degli agenti sono stati accolti, hanno chiacchierato e poi Pietro è uscito insieme a loro visto che comunque Antonella era molto arrabbiata e lo ha quindi cacciato di casa, non volendolo insieme a lei. Tutto qui, niente altro da aggiungere.

La conduttrice prende atto della versione dei fatti di Pietro alla quale crede. Sottolineiamo quindi che a dire che a chiamare la polizia è stata la Elia, è la persona che ha scritto la mail alla redazione del programma di Canale 5 ma le cose non sono andate in questo modo. Antonella Elia non ha chiamato la polizia.