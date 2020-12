Il rammarico per Maradona, ma non è stato abbandonato: con lui c’erano le figlie e il nipote

Un pizzico di rammarico c’è per la morte di Maradona, ed è Ciro Ferrara in collegamento con Domenica In a confermare ciò che molti non hanno il coraggio di dire: “Presi dalla vita di tutti i giorni nessuno ha pensato di portarlo via, di aiutarlo davvero” ma Ferrara pensa che sarebbe stato molto difficile. “Avevamo un’unica possibilità ed era quella di invogliarlo a venire al campo perché era la sua vita e lo portava lontano dal tutto il resto”. E’ a questo che pensa uno dei suoi amici più cari che solo oggi riesce a parlare dopo la morte di Maradona. “Cercavo un po’ di conforto e mi sono immaginato questa telefonata tra me e il mio capitano”. Ciro Ferrara la legge con un’emozione forte ma arriva fino all’ultima parola. “Hugo è un fratello di sangue e posso solamente immaginare il dolore ma ti assicuro che ha lasciato un vuoto dentro tutti noi e il saluto che tutto il mondo ha voluto dare ti dice cosa è stato quest’uomo. Il papa ha fatto un tweet… milioni di persone hanno voluto commemorarlo come è giusto che sia, tifosi delle altre squadre…”.

HUGO MARADONA NON CREDE SIA STATO ABBANDONATO

A Hugo fa male sentire dire che suo fratello è stato abbandonato, è sicuro che con lui ogni giorno ci fosse il nipote e c’erano anche le sue due figlie. Perché Maradona è rimasto in quella casa dopo l’intervento alla testa? “Era precaria quella casa è vero ma lui doveva stare in clinica e Diego non voleva. Doveva fare tutta la cura in clinica”.

“Non è stato abbandonato, penso di no perché stava con i dottori e il nipote che stava sempre vicino a lui ma Mara è difficile parlare da qui perché io non so bene cosa è successo, il corpo di mio fratello parlerà”. La richiesta di Hugo nel ringraziare tutti e ancora con le lacrime che scendono sul viso è di avere rispetto di Maradona, di suo fratello, che non ha mai fatto del male a qualcuno se non a se stesso.

Giampiero Galeazzi come tanti pensa che se lui fosse tornato a Napoli la sua città l’avrebbe aiutato. In tanti credono sia stato davvero abbandonato e solo dopo si saprà la verità.