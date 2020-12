Christmas at the Palace il film di Natale oggi su Canale 5: la trama

Si parte anche sulle prime reti con i film di Natale. Chi segue il palinsesto di Tv8 già da settimane si immerge nell’atmosfera di Natale con i film in onda sul canale Sky in chiaro ma oggi anche Canale 5 parte alla grande con i classici di Natale. In onda il 7 dicembre 2020 al posto di Uomini e Donne il film Christmas at the palace, una prima visione. E non potevano mancare le anticipazioni, vi raccontiamo, con le nostre anticipazioni, quella che è la storia del film in onda oggi nel ponte dell’Immacolata su Canale 5.

Christmas at the Palace è un film del 2018 di genere romantico, diretto da Peter Hewitt. Mediaset ha scelto questa prima visione per inaugurare la saga dei film di Natale che vedremo durante il periodo Natalizio. Per il momento solo due giorni dedicati al Natale, poi tornerà Uomini e Donne, ma intanto, oggi un po’ di magia e atmosfera natalizia che non ci farà di certo male. Ma vediamo la trama del film in prima visione oggi su Canale 5.

Christmas at the Palace film di Natale in tv oggi 7 dicembre 2020: la trama

Katie, un’ex pattinatrice professionista (Patterson), viene assunta dal re di San Senova, Alexander, per aiutare sua figlia in uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio di Natale. Mentre Katie trascorre del tempo nel castello e con il re, lei e Alex iniziano a sviluppare sentimenti l’uno per l’altro e alla fine si innamorano. Ma gli amanti della tradizione di San Senova permetteranno al loro re di fare di una straniera la loro regina? E’ questa la grande domanda che il pubblico che seguirà il film in prima visione oggi si farà! Una straniera al palazzo di Natale, cosa succederà tra Alex e Katie, alla fine come succede nelle migliori favole di Natale, il loro amore trionferà su tutto?

Se state cercando la magia del Natale con le luci, il pattinaggio, i maglioni del Natale che tanto ci piacciono, l’albero di Natale addobbato, allora questo pomeriggio sintonizzatevi su Canale 5 per vivere la magia del Natale con il film Christam at the Palace in prima visione dalle 14,45.

Diretta da Peter Hewitt, la pellicola vede nel cast gli attori Merritt Patterson, Andrew Cooper e Brittany Bristow. Una favola moderna e magica, dal sapore natalizio, è certamente quello di cui abbiamo bisogno in questi giorni un po’ nostalgici e malinconici.