Giovanni Ciacci ancora positivo al covid 19 non molla ma è dura

Sta bene Giovanni Ciacci e per fortuna per lui il covid 19 non ha avuto conseguenze gravi. E’ a casa dove riesce anche a lavorare, lo vediamo al mattino collegato con il programma di Tv8 Ogni Mattina, per le sue pagelle e le chicche di gossip. Ma stare da solo per così tanto tempo non è semplice. E oggi dopo aver fatto il tampone di controllo, con la speranza di essere positivo, a oltre 10 giorni dalla prima positività, ha scoperto di essere ancora positivo. Questo significa che per lui continua almeno per il momento, l’isolamento.

GIOVANNI CIACCI ANCORA POSITIVO AL COVID 19: LO SFOGO SUI SOCIAL

Le parole di Giovanni Ciacci sui social:

Ancora Positivo dopo tredici giorni , io non mollo , ma inizia ad essere molto faticoso , nulla rispetto le persone che hanno gravi sintomi . Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverate negli ospedali e a tutti quelli che non sono più con noi per colpa di questo orribile virus . Io ancora non ho sintomi , ma la testa inizia a vagare per ore e ore e la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente … grazie a tutti per il caloroso affetto e grazie dei tantissimi messaggi di vicinanza . #iononmollo

E a chi gli chiede poi spiegazioni, risponde così: