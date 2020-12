Natalia Titova, la sua malattia l’ha fermata ma il dolore non la spaventa (Foto)

Natalia Titova ha già parlato della sua malattia, è il motivo per cui non l’abbiamo più vista in pista a Ballando con le Stelle ma a Oggi è un altro è così che inizia la puntata, ballando con Massimiliano Rosolino (foto). Osteomielite, questa la malattia della Titova ed è un problema che avevano riscontrato già alla nascita, sperando che non fosse così. I medici a un mese dalla nascita di Natalia Titova dissero invece che solo con un miracolo sarebbe riuscita a camminare. E’ stata sua nonna che lavorava in ospedale a salvarla. Nonostante la malattia è andata avanti con la sua passione per il ballo, poi come sappiamo ha dovuto smettere, il dolore sempre presente e non poteva certo migliorare. Prima di smettere è però riuscita ad accumulare tante soddisfazioni. Ovvio che avrebbe voluto ballare ancora, che avrebbe voluto che la malattia la fermasse un po’ più in là ma è saggia, la Titova è ovviamente fiera di ciò che ha fatto, ma c’era ancora tanto da fare. Sa che la malattia e il dolore spaventano quando non si conosce il motivo, invece lei l’ha sempre saputo e sorride dicendo che se alza la gamba sente molto dolore.

NATALIA TITOVA LA NOSTALGIA PER LA RUSSIA

Non vede sua madre da tanto tempo e c’è una sorpresa per lei, un messaggio della mamma, la sua voce la commuove. Natalia Titova si scioglie in lacrime e non le succede mai. Questa volta la nostalgia è più forte perché sa che in Russia era diversa, lo rivela senza troppi giri di parole.