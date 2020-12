Film di Natale per bambini e famiglie da vedere su Netflix: 5 titoli

Quest’anno probabilmente passeremo molto più tempo in casa del solito durante le feste di Natale. Non potendo muoverci, dovremo scoprire di più il valore che ha il tempo passato con le persone a noi care. E tra una partita di tombola, un gioco a carte, una fetta di pandoro, di certo i film in streaming ci terranno compagnia. Su Netflix sarà possibile scegliere tanti film di Natale da vedere in famiglia, con i nostri bambini. Abbiamo pensato di fare un elenco per le proposte in piattaforma già disponibili dalla prima settimana di dicembre 2020.

Film di Natale da vedere su Netflix: 5 proposte per il 2020

Abbiamo quindi selezionato una lista di 5 film di Natale da vedere su Netflix durante le feste, tutti insieme, magari con una bella tazza di cioccolata calda a farci compagnia.

1-Natale extraterrestre

Quando una razza di alieni cleptomani tenta di rubare la gravità terrestre per prendere tutto ciò che c’è sul pianeta in maniera più semplice, solo lo spirito del Natale di un piccolo alieno di nome X potrà salvare il mondo.

2-Dragons: Squadra di salvataggio: La festività di Huttsgalor

Il festival invernale preferito di Huttsgalor è finalmente arrivato! Ma riusciranno alcuni draghi sputa ghiaccio a spegnere il divertimento di tutti?

3-Qualcuno salvi il Natale-Seconda parte

Sono passati due anni da quando i fratelli Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) salvarono il Natale e molte cose sono cambiate. Quando un misterioso, magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord ed eliminare il Natale una volta per tutte, Kate e Jack vengono inaspettatamente catapultati in una nuova avventura con Babbo Natale (Kurt Russell). Scritto e diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter) e con la partecipazione di Goldie Hawn, il film è un’avventura ricca di azione per tutta la famiglia.

4-Il regalo di Angela

Un racconto commovente di una bambina determinata che si propone di riunire la sua famiglia per Natale. Basato sui personaggi ideati dall’autore Premio Pulitzer Frank McCourt, Il regalo di Angela è una tenera e divertente storia sull’importanza della famiglia e dell’unione.

5-Chico Bon Bon e la festa delle bacche

Quando Barry il Baccaorso non si presenta per la consegna dei tradizionali biscotti alle Blunderbacche alla vigilia del Blunderbaccale, la Squadra Aggiustatutto si mette in moto per salvare la festa più magica della città.