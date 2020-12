Shock a Uomini e Donne, anche Maurizio ha ceduto: lui e Gemma l’hanno fatto

E alla fine è successo. Gemma Galgani non è più sconsolata, sola e triste. Dopo il lockdown, le sofferenze di una vita in solitaria a Roma e non più a Torino, finalmente la dama può tornare a sorridere. E già ce li immaginiamo il suo sorriso a 50 denti dopo questa ultima puntata di Uomini e Donne. Le ultime news arrivate dal Vicolo delle news con le sue talpe negli studi di Canale 5, rivelano che tra Gemma e Maurizio, che ormai escono da oltre un mese e mezzo, forse anche due, è successo qualcosa. Non solo baci umidi, non solo il tuca tuca, non solo la passerella ma anche dell’altro. Finalmente Maurizio si è lasciato andare travolto dalla passione per la Galgani. La raccontiamo in questo modo perchè Gemma si è sempre mostrata molto attratta fisicamente da Maurizio, era il cavaliere ad avere delle riserve ma a quanto pare, le ha sciolte. I due ieri, nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 12 dicembre 2020, hanno raccontato di aver fatto l’amore! Una notizia shock, come direbbe la d’Urso…E’ successo!

GEMMA GALGANI E MAURIZIO HANNO FATTO L’AMORE

E alla fine quindi questo incontro passionale, ravvicinato e voluto c’è stato.Che sia la volta buona questa per Gemma Galgani? Sarà davvero Maurizio la persona giusta con la quale voltare pagina e scrivere nuove pagine di un romanzo d’amore?

Purtroppo non possiamo aggiungere altri dettagli, visto che le anticipazioni relative alla puntata di Uomini e Donne registrata ieri sono molto poche. Non ci resta che aspettare. Probabilmente questa puntata andrà in onda a ridosso delle feste di Natale, forse anche dopo perchè ci sono indietro ancora diverse registrazioni. Vedremo che cosa accadrà, vi terremo comunque sempre aggiornati!