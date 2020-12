Antonella Clerici, la sorpresa da Legnano e il ricordo della sua mamma (Foto)

Una sorpresa per Antonella Clerici che ospite di Oggi è un altro giorno è in collegamento da Milano e per lei al tavolo di una pasticceria di Legnano c’è Chicco, il cugino Roberto (foto). Ci sono anche le compagne di classe per la conduttrice che continua da sempre ad essere molto legata a Legnano, lì è cresciuta, lì sua madre è andata via e lì suo padre aveva il colorificio. La pandemia ha bloccato i suoi progetti, da tanto non torna dalle persone che fanno parte del suo passato ma aveva intenzione di andarci e poi è arrivato il covid. Suo padre vive ad Asti, la sorella Cristina vive nell’hinterland milanese: “Ha 4 anni meno di me, molto schiva, fa la psicoterapeuta e mi rimprovera, anche se sbaglio vestito me lo dice ma è critica in maniera costruttiva. Mi tutela in tutto, mi protegge molto. Avere una sorella è bellissimo, è la mia prima confidente. Noi abbiamo avuto il lutto di mamma che è mancata in tre mesi quando aveva 55 anni, era meravigliosa, bellissima era molto severa e decisa. Per esempio, sullo studio, cosa che ho trasferito a mia figlia, perché anche io voglio impegno a scuola, non ammetto scuse, gli insegnanti hanno sempre ragione e le dico sempre che se non hai la testa non vai da nessuna parte”.

MAMMA FRANCA ERA UNA DONNA MOLTO AMATA

Cosa avrebbe detto del tuo successo? “Ha visto gli inizi e lavoravo per la Rai nelle trasmissioni sportive e raccontava a tutti che era la mia mamma, era molto orgogliosa, parlava anche con i muri, un po’ come me. Aveva tante amiche ed era sempre molto legata al territorio, la conoscevano tutti ed era anche una donna molto amata”.