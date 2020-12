Il cuore spaccato di Antonella Elia che a Verissimo racconta tutto su Pietro (Foto)

Antonella Elia stupisce ancora una volta tutti, pensavamo che non avrebbe mai lasciato davvero Pietro Delle Piane e invece è finita e anche male (foto). Il racconto a Verissimo nella puntata del 19 dicembre e salta fuori una storia tormentata ma anche la maturità di Antonella Elia nel dire che adesso più che mai devono stare lontani, che hanno bisogno di una crescita individuale per poi magari ritrovarsi. L’amore non è quindi finito ma la showgirl e opinionista è sicura che non tornerà mai più con Pietro, con lui ha sofferto troppo. E’ grazie o forse per colpa di Temptation Island che hanno capito tutto, che hanno imparato a conoscersi e dopo due anni di relazione la storia si chiude. Una vera lacerazione per Antonella Elia che ha il cuore spaccato ma che sa che le loro sono reazioni inaccettabili quando hanno una discussione, un problema.

ANTONELLA ELIA LASCIA PER SEMPRE PIETRO DELLE PIANE

Li abbiamo visti sempre insieme, d’estate e non solo e lui era alla prova ma non l’ha superata. “Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili” sono le parole della Elia “Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”.

“Mi ha spaccato il cuore” e lo dice davvero pensando alla prova che non ha superato e che adesso è di nuovo da sola, senza Pietro ma forse più felice.

A Verissimo domani Antonella Elia racconterà tutto, anche dell’ultimo litigio, del suo cellulare volato via, dell’ultima discussione che forse non ha mandato giù. Chissà se anche lui la pensa come Antonella o se farà ancora una volta di tutto per restarle accanto.