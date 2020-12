A Verissimo Tiziano Ferro racconta dei suoi genitori, delle loro reazioni (Foto)

La tecnologia ha permesso a Tiziano Ferro di essere virtualmente nello studio di Verissimo, un’intervista emozionante nonostante la reale distanza da Silvia Toffanin. “Papà io andrò fuori a cercare nel mondo una persona da amare” e nell’attesa di chissà quale risposta il padre di Tiziano Ferro disse quella più giusta, che era suo figlio: “… e se qualcuno ha qualcosa da dire su di te… e questa cosa mi ha emotivamente sbloccato. Un padre per un ragazzo di 29 anni ha un ruolo superiore rispetto a un manager, un discografico”. Ricorda ogni parola, anche della reazione di sua madre quando le disse la verità. “Mia mamma è una persona molto lucida ed è protettiva, una mamma italiana di quelle che potrebbe uccidere per i propri cuccioli. Aveva forse un po’ più di timore per le persone che potevano attaccarmi e io le ho detto che le persone sono cattive anche con quelli etero e non si può vivere di paure ma di sogni e di obiettivi e vale la pena di essere quello che sei invece che chiudersi in un surrogato di vita che non ti dà niente”.

TIZIANO FERRO – IL LEGAME TRA SUA MADRE E SUO MARITO

“Oggi adora suo marito, lo coccola anche più di lui” pronta a cucinargli di tutto, è uno dei suoi modi di amare.

Ha preferito la verità piuttosto che la menzogna; Tiziano Ferro non si è mai fatto vedere con una ragazza, cosa che invece fanno in tanti: “E’ vero io non mento mai, al massimo ometto, non so dire le bugie, me le dimentico ed è un problema che ho sempre avuto. L’omissione mi ha dato il tempo di chiedermi chi fossi. A 20 anni lo sai e questa scoperta io l’ho fatta davanti alle telecamere. Stavo provando a capire ma avevo bisogno di tempo, non ero pronto ad accettare magari nemmeno io”. Aveva persone accanto che gli chiedevano di fare foto con le ragazze, gli dicevano che non andava bene e lui si sentiva “difettato”.