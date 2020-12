Antonella Elia non dice tutto: è successo qualcosa di brutto con Pietro? (Foto)

Antonella Elia aveva presentato ufficialmente il suo fidanzato all’interno della casa del GF VIP, suggellando tutto con un bacio pieno di rossetto rosso. Da lì in poi è andata sempre peggio. Poco dopo erano insieme a Temptation Island Vip consapevoli che il loro amore avesse bisogno di capire fino in fondo. Oggi è finita, Antonella Elia ha lasciato Pietro Delle Piane e a Verissimo conferma che non tornerà più con lui nonostante continui ad amarlo. Silvia Toffanin torna più volte sull’argomento, sa qualcosa che il pubblico non ha ancora ascoltato? La Elia invece prova a raccontare altro, molto più loquace sul GF VIP e sul suo ruolo, sulle coccole e la protezione che riceve da Pupo e da Alfonso Signorini, proprio come un tempo facevano Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.

COSA E’ SUCCESSO TRA ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE?

Antonella Elia è single e ha gli occhi tristi quando parla del suo ex fidanzato, confessa che gli ha spaccato il cuore. “So che non ne vuoi parlare ma la gente sta percependo che sotto c’è qualcosa di brutto e se tu hai preso questa decisione credo che sia per una motivazione giusta” sono le parole di Silvia Toffanin che tenta di fare aprire la sua ospite ma Antonella Elia resta ferma, non parla.