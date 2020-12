A Live il faccia a faccia tra Selvaggia Roma e suo padre che non accetta le accuse ricevute

Sul finale della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 20 dicembre 2020, c’è stato spazio per un faccia a faccia tra Selvaggia Roma e suo padre. Mentre l’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 continua a ribadire di non aver nessun rapporto con suo padre e di aver considerato il suo allontanarsi come un abbandono ( così doloroso da portarla persino a tentare di togliersi la vita), il padre della ragazza rimanda al mittente queste accuse e prova a spiegare la sua versione dei fatti.

Sia nella casa del Grande Fratello VIP che fuori, la Roma ha continuato a ribadire che suo padre l’ha lasciata sola. Dice che è andato via quando lei aveva 15 anni ma che anche prima, non era una presenza costante nella sua vita. Spiega che nell’infanzia ha visto più le sue spalle che la sua faccia.

Ma il papà della Roma non ci sta e dallo studio di Live, racconta la sua versione dei fatti.

Selvaggia Roma incontra suo padre a Live-Non è la d’Urso

Questa vicenda è arrivata alla ribalta anche per le parole dell’ex di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo che ha spiegato di aver incontrato più volte il padre della ragazza quando erano ancora fidanzati. Il papà di Selvaggia poi dall’ascensore di Live ha provato a fare chiarezza, dando la sua versione dei fatti:

Non è così, non è andata così e la madre lo sa più di lei. Quello che faccio io per lei, forse non se ne rende conto, ma io soffro di più di lei. Adesso ci sono pure i fratelli, magari io organizzo per vederci, mangiare qualcosa insieme e all’ultimo momento lei mi fa “papà guarda che ho da fare” o magari va a lavorare. Io non posso fare niente, mi dispiace anche per me stesso.

E quando è iniziato il faccia a faccia nell’ascensore, con Selvaggia che ribadiva che lui l’aveva lasciata quando aveva 15 anni, il padre ha voluto precisare:

Chiariamo questa cosa, perché a me ha dato fastidio, la gente parla, tua nonna c’è rimasta male. Addirittura io ti ho abbandonato? Cinque anni fa ti ho portato con me in Tunisia, ti ricordi? Poi tu sei voluta tornare a Roma, non ho capito che avevi. Poi ci siamo visti con tua sorella e tuo fratello a Roma, abbiamo parlato e da quella volta non ti ho visto più, io ti chiamo e tu a volte nemmeno mi rispondi.

Le due versioni sono molto diverse e comprendere come siano andate davvero le cose, non è facile.

Secondo il padre, Selvaggia ha un po’ esagerato con quelle dichiarazioni in tv, davanti a milioni di persone, e aggiunge: