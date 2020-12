L’anno che verrà per il Capodanno Rai 1 in questo saluto al 2020, gli ospiti: chi ci sarà

Capodanno 2021 si avvicina e sappiamo benissimo che questo sarà sicuramente molto particolare. Per rendere questo giorno di festa più leggero e divertente, Rai 1 ha deciso di proporre L’anno che verrà come da tradizione. Un modo per aspettare il nuovo anno 2021 tra canzoni, balli e momenti di spensieratezza. Sarà ovviamente tutto molto diverso rispetto al solito, anche perchè questo 2020 si chiude con tanta preoccupazione ma anche tanta speranza che il vaccino possa riportarci alla normalità.

Saremo quasi tutti a casa davanti alla tv per seguire il conto alla rovescia con i programmi trasmessi in tv. Chi ci sarà per il Capodanno 2020 con L’anno che verrà su Rai 1? TV Blog ha svelato i primissimi ospiti che calcheranno il palco e ci terranno compagnia per il Capodanno in casa. Il cast insomma inizia a prendere forma e i primi nomi che sono stati diffusi sul web già entusiasmano il popolo dei social network che ha dimostrato tutta la felicità possibile.

L’anno che verrà Rai 1, il cast di cantanti e artisti che ci terrà compagnia a Capodanno

Partiamo subito con i primi cantanti che dovrebbero esserci quasi sicuramente a L’anno che verrà nella notte tra il 31 dicembre 2020 e il 1 gennaio 2021. Non dovrebbero mancare: Gianni Morandi, J Ax, Rocco Hunt, Piero Pelù, Umberto Tozzi e i Ricchi e Poveri. Le donne che quasi certamente saranno ospiti del programma tv del Capodanno di Rai 1 dovrebbero essere Annalisa ed Arisa, prossime alla partecipazione alla nuova edizione del Festival di Sanremo a marzo 2021. Chi condurrà L’anno che verrà? Chi se non Amadeus? Uno dei conduttori tv più amati in Rai, confermato anche quest’anno pure all’Ariston Al suo fianco dovrebbe invece esserci Nino Frassica con cui ci sarà sicuramente da ridere.

Capodanno su Rai 1: il cast de L’anno che verrà è destinato a crescere ancora

Ovviamente questi sono soltanto i primi nomi. Il cast de L’anno che verrà è destinato ad ampliarsi. Per il momento si parla anche della possibile partecipazione di: Zucchero, Rita Pavone, Loretta Goggi, Ron e Bugo. Per i giovanissimi ci sarebbero in ballo i Pinguini Tattici Nucleari. Incerta la partecipazione di Orietta Berti che però ha dichiarato di star meglio dopo aver contratto il Covid 19. Molti degli artisti che vedremo a L’anno che verrà, in effetti, sono quelli che poi ritroveremo sull’Ariston. Una mossa di Amadeus per presentare ancora meglio i suoi big? Insomma, non ci resta che attendere per scoprire il cast completo. Continuate a seguirci perché presto vi aggiorneremo.