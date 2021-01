Simona Izzo confida i suoi tormenti a Oggi è un altro giorno (Foto)

Ospite a Oggi è un altro giorno Simona Izzo ha confidato ancora una volta i suoi tormenti (foto). Non è semplice vivere felice con le pretese che ha verso se stessa. “Non sono sempre stata buona ma lo dico molto sinceramente perché siccome io ogni tanto mi abbatto e magari dormo e mi assento… Ho questa voglia di non esserci che non è una cosa bella quindi questo è un mio difetto. E’ un dovere avere energia, devi sempre stare bene. Io voglio piacere, ho un’ansia di accettazione molto forte e che succede quando io questa energia la perdo? Ho momenti di grande energia e poi così… momenti in cui vado giù ma sto bene perché più tranquilla però io sento l’energia come un dovere”.

SIMONA IZZO RACCONTA I SUOI MOMENTI DI DEPRESSIONE

In quei momenti Simona Izzo non sente di potere dare quello che desidera, quanto desidera. E’ consapevole che pretende troppo da se stessa. Per lei non si può ogni giorno non comporre il proprio puzzle, sente che se non lo fa è tempo perso ma inizia anche a pensare che non è più giovanissima. “Può darsi che chieda troppo a me” poi aggiunge cosa dice suo Ricky Tognazzi quando si accorge che sta per avere un momento dei suoi: “Quando arriva quel momento mio marito dice: ‘Simona si sta un po’ deprimendo, meno male così ci riposiamo tutti’”. Ha più volte parlato delle sue difficoltà, della sofferenza: “Sono bipolare subclinica”. Ma la sua sensibilità, il desiderio di piacere sempre, di essere accettata, la portano anche ad altro: “Io non mi sento sempre all’altezza”. E’ tenerissima e sincera Simona Izzo, confessa che ha pianto prima di partecipare a Oggi è un altro giorno, prima dell’intervista con Serena Bortone. Disarmante la Izzo in ogni sua frase, quando parla di se stessa, del suo passato, della famiglia, del suo presente.