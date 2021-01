Nella vita di Francesca Fialdini solo poche persone ma tutte eccezionali (Foto)

Non ci stupisce ascoltare Francesca Fialdini nella sua intervista a Oggi è un altro giorno così riservata e così selettiva (foto). Non risponde direttamente alla domanda se è o meno innamorata ma è chiaro che ha accanto un compagno che sceglie ogni giorno, perché è come lei. “Il mio cuore è sempre molto occupato. Io sono molto amata e amo tanto ma sono anche altamente selettiva. Nella mia vita ci sono le persone che usano i fatti e non solo le parole. Nella mia vita ci sono poche persone, pochi amici ma eccezionali”. Confida che non crede nel romanticismo, per lei è una forma per soggiogare le donne. Francesca Fialdini basa l’amore sulla libertà, lo spazio da dare all’altro, lo stesso che lei desidera. In questo modo la coppia si arricchisce e non avevamo dubbi che la sua vita privata fosse come lei la descrive. Ne parla poco, non scende nei dettagli ma si intuisce che è esattamente come quello che dice.

FRANCESCA FIALDINI RACCONTA DELLA SUA FAMIGLIA

“Mio padre è una persona che sa stare molto volentieri con le persone, è un compagnone. Anche mamma ha una gran bella ironia come lui ma papà organizzava per passione le gite in montagna con gli amici. Anche mentre sciava lui cantava”.

I suoi genitori l’hanno educata alla libertà, sa che sono stati meravigliosi, le hanno insegnato a non vergognarsi, ad essere sicura di sé: “Mi hanno fornito tutti gli strumenti e non solo intellettuali, nonostante non credessero nel mio sogno”. Crescendo comprende sempre di più l’ottimo lavoro che la mamma e il papà hanno fatto con lei, anche se il loro matrimonio è finito presto.

Il modello familiare che le hanno mostrato è tutto nell’intelligenza di dirsi le cose e di sostenersi a vicenda, di esserci quando si ha bisogno. Il Natale lo ha passato con loro due insieme, questo dice tutto: “Un legame rimane”.

“Sono piena di fragilità e l’ansia costante nell’affrontare le prove c’è sempre però la converto in energia positiva nell’affrontare le sfide. Ma io non sono una così sicura, che spacca il mondo e non lo voglio spaccare. Nel lavoro non mi perdono, nella vita invece sì perché tutti abbiamo a che fare con i sentimenti e le emozioni”.