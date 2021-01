L’intervista a Papa Francesco in onda su Canale 5 in esclusiva mondiale

Come vi avevamo detto questa mattina, il palinsesto di Canale 5 per il 10 gennaio 2021 cambia all’ultimo momento. Mediaset infatti ha strappato una intervista più che esclusiva a Papa Francesco, registrata poche ore fa, che andrà quindi in onda al posto di Live-Non è la d’urso. Una decisione dell’ultimo momento, visto che il ritorno di Barbara d’urso su Canale 5, era previsto proprio per il 10 gennaio 2021. E invece domani sera andrà in onda l’Intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco. L’intervista al pontefice andrà in onda subito dopo il tg5, intorno alle 20,40 quindi.

Il titolo di questa intervista è “Il mondo che vorrei-Parla papa Francesco”.

L’intervista a Papa Francesco in onda in esclusiva su Canale 5



Un giornalista e Papa Francesco, un faccia a faccia che di certo conquisterà il pubblico. Sarà anche molto interessante vedere poi quanti ascolti porterà a casa questa intervista. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l’aborto, la politica e com’è cambiata la sua vita a causa del virus.

Nella serata, dedicata interamente a Papa Francesco, dopo l‘intervista seguirà la proiezione del film Mediaset “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente”, che racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina. Il percorso racconta della sua gioventù, della vocazione e la formazione, fino a giungere alla nomina a Papa nel 2013.

Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti di prestigio. Una intera serata dedicata a Papa Francesco, per questo motivo, come annunciato questa mattina da Mediaset, il programma Live-Non è la d’Urso non andrà in onda. La conduttrice saluterà il suo pubblico domani pomeriggio con Domenica Live per poi tornare in diretta l’11 gennaio con Pomeriggio 5.