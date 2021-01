Barbara d’Urso “rimandata”: Live-Non è la d’urso non va in onda il 10 gennaio 2021

C’è una strana aria a Cologno Monzese. Mentre Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono andati in onda sia a Capodanno che nel giorno della Befana ( e sono tornati in diretta con Mattino 5 dal 4 gennaio 2021) Barbara d’Urso ha invece continuato le sue ferie. La conduttrice di Canale 5 tornerà in onda domani, con una nuova puntata di Domenica Live nel pomeriggio di Canale 5 e poi dall’11 gennaio 2021 con Pomeriggio 5. Ma, comunicazione dell’ultimo minuto, non aprirà il prime time di Mediaset alla domenica, con Live-Non è la d’Urso. Come potrete vedere sulla Guida Tv ufficiale Mediaset, ancora adesso ( scriviamo il 9 mattina) viene riportata in prime time la prima puntata del 2021 di Live-Non è la d’Urso. Ma l’azienda via Twitter fa sapere che il 10 gennaio non andrà in onda il programma condotto da Barbara d’urso. La prima puntata di Live slitta infatti alla settimana successiva. Questo però, come riferisce Mediaset, il 10 gennaio 2021 andrà in onda una intervista esclusiva a Papa Francesco che sarà poi seguita da una puntata speciale del TG 5.

Live-Non è la d’Urso non va in onda il 10 gennaio 2021: le ultime notizie

Vi riportiamo il tweet pubblicato pochi minuti fa sui canali social di Mediaset

Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre quindi, Live non andrà in onda. Peccato però che in questi giorni questa serata speciale non sia stata pubblicizzata affatto. Non sarà che questa decisione è stata presa considerati gli ascolti di Che Dio ci aiuti che andrà in onda eccezionalmente di domenica domani sera? Senza dimenticare tra le altre cose che Maria de Filippi domani sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su rai 3. Queste due cose non hanno nulla a che fare con la decisione presa da Mediaset?

Al momento, non è dato sapere. Possiamo quindi solo ricordarvi che Live-Non è la d’Urso non andrà in onda il 10 gennaio ma ci aspetta la prossima settimana.