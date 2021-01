Quando ricomincia Pomeriggio 5? Il 2021 riparte in ritardo per Barbara d’Urso

Novità quest’anno per il palinsesto di Canale 5. Come avrete visto infatti la prima variante nella programmazione del 2021 è arrivata il giorno di Capodanno. Il primo gennaio 2021 infatti è andata in onda una puntata speciale di Mattino 5. Vista l’eccezionalità di questa annata complicata ( e la presenza dei conduttori che non sono andati in ferie ma sono rimasti a Milano) Mediaset ha deciso ci fare compagnia al pubblico anche a Capodanno. La seconda novità sta nel fatto che Mattino 5 riprenderà domani, lunedì 4 gennaio 2021. E Pomeriggio 5? Quando ricomincia il programma di Barbara d’Urso? A rigor di logica, anche Pomeriggio 5 sarebbe dovuto andare in onda lunedì 4 gennaio 2021, per poi magari fare una sosta il 6 gennaio, giorno della befana. Ma Mediaset ha deciso di non programmare Pomeriggio 5 nelle feste.

Quando ricomincia Pomeriggio 5?

Il programma di Canale 5 che andrà in onda come sempre alle 17,20 circa anche nel 2021, tornerà in onda l’11 gennaio 2021. Una cosa davvero particolare se si considera che Uomini e Donne e anche il day time di Amici, torneranno invece in onda il 7 gennaio 2021.

Come mai Pomeriggio 5 tarda così tanto rispetto agli altri programmi? Innanzi tutto facciamo notare che Uomini e Donne è un programma registrato che non va in onda in diretta, lo stesso vale per il day time di Amici, quindi si tratta di due modi diversi di lavorare. Barbara d’Urso, non lo dimentichiamo, viene da una stagione ricca di impegni e lavoro. Non si è mai fermata neppure nel periodo della prima ondata del coronavirus, quando molti programmi hanno smesso di andare in onda.

I malpensanti invece fanno notare che a Mediaset sta cambiando il vento e che si preferisce fare a meno di Pomeriggio 5 puntando invece su altro. Sarà così? La soluzione al grande giallo potrebbe essere molto più semplice: la d’Urso potrebbe aver chiesto venti giorni di riposto per ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione che non sarà certamente più semplice della prima, visto che il nostro paese è in piena emergenza.