Gli amici di Solange a Pomeriggio 5: non era rimasto senza amici, non si è lasciato morire ma è giallo

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda l’11 gennaio 2021, si è tornato a parlare di quello che è successo pochi giorni fa. Nella sua casa di Vicarello, Solange è stato ritrovato morto, dopo la segnalazione di alcuni amici che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Proprio due amici oggi, nello studio di Pomeriggio 5 ci tengono a fare delle precisazioni. Negli ultimi giorni infatti si è detto spesso che Solange era da solo, che nessuno lo aveva sentito negli ultimi tempi. Ma in realtà le cose sono andate in modo diverso. Francesca, che oggi è in studio, racconta proprio di aver sentito Paolo la sera prima, erano circa le 23; al mattino, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha subito contatto persone che lo avrebbero potuto raggiungere prima, essendo più vicine fisicamente. I due amici di Solange quindi ribadiscono che non era solo, lo sentivano spesso al telefono, lo vedevano, erano sempre al suo fianco. L’unica cosa che non avevano saputo tutti, era dei problemi di salute che aveva riscontrato nell’ultimo periodo, sono infatti convinti che lui non avesse detto nulla per non destare preoccupazione.

Se però in un primo momento si era detto che si sarebbe potuto procedere ai funerali, poi le cose sono cambiate in quanto il magistrato ha disposto l’autopsia. C’è quindi ancora una sorta di mistero sulla morte del sensitivo che però sarà quasi sicuramente sciolto nelle prossime ore.

Da Pomeriggio 5 le ultime sul mistero della morte di Solange

E’ intervenuta nello spazio dedicato alla vicenda, anche Vladimir Luxuria che si dice preoccupata del fatto che Solange si possa esser lasciato andare. Non nega che in un primo momento, dopo aver appreso della notizia, ha anche pensato che si fosse suicidato. Gli amici di Solange però ribadiscono che escludono questa ipotesi: il sensitivo aveva tanti progetti, per l’estate, per il futuro e tante cose da fare. Per cui attendono di sapere i risultati dell’autopsia, escludendo però quasi al 100% che Solange possa aver deciso di togliersi la vita.