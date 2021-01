Francesca Chillemi ha provato tutte le diete ma ha poi trovato il benessere

Francesca Chillemi ex Miss Italia non la immaginiamo alle prese con diete e digiuni e invece a Oggi è un altro giorno ha confidato che le ha provate tutte, sbagliando sempre (foto). Bellissima da sempre ma quando ha capito che l’importante è stare bene, è sentirsi bene, lo è diventata ancora di più. Non credeva che avrebbe vinto il concorso di Miss Italia, partecipò perché era un buon trampolino di lancio per realizzare il suo sogno, recitare. Francesca Chillemi è ancora una volta nel cast di Che Dio ci aiuti, sempre tra i personaggi preferiti dal pubblico. Sta per lanciare una piattaforma di benessere, nessun desiderio di perfezione ma appunto di benessere. In 752, questo dovrebbe essere il nome scelto per la piattaforma, la splendida Chillemi parlerà di tutto, dallo sport alle diete.

FRANCESCA CHILLEMI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Potrebbe così apparire una di quelle fissate con il peso e i muscoletti e invece no. Alla domanda di Serena Bortone sul suo rapporto con il cibo la confessione è che ha avuto un rapporto ambiguo. Sorride e spiega: “Ho impiegato diversi anni prima di capire che bisogna magiare e mangiare bene, perché ho provato tutte le dite, i digiuni, le polverine, invece poi alla fine è solo un discorso di armonia e di abbinamento di cibo e ottieni quello che hai sempre voluto, quello di stare bene ed essere soddisfatta di quello che mangi e di non privarsi”.

Come sempre nelle interviste a Oggi è un altro giorno c’è lo specchio e la lacrima scende subito quando Francesca Chillemi vede la nonna. Sono lacrime di gioia per la nonnina che ha 94 anni. “Mi ha insegnato il senso della famiglia, è una donna forte che ha sempre tenuto la famiglia unita, che ha lottato, ha 3 figli e li avuti sempre vicino a lei come una chioccia. Non ha avuto altre ambizioni nella vita se non quella di crescere i suoi figli e renderli felici”.