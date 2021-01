Bianca Guaccero: “Non ho mai ricevuto tutto questo amore” festeggia così a Detto Fatto (Foto)

E’ il giorno del compleanno di Bianca Guaccero, oggi compie 40 anni, un compleanno importante da festeggiare nello studio di Detto Fatto (foto). Anche Bianca sa bene che oggi è un giorno importante, lo ripete al suo pubblico, alla sua squadra di lavoro, è il suo ennesimo grazie a tutti ma è commossa, non parla di successo ma di amore. Nel suo discorso per i suoi 40 anni ci mette dentro tutto, anche gli errori, anche i difetti. Bellissima come sempre, oggi ancora di più nel suo abito da principessa. “Questa è una succursale della famiglia Guaccero, questo studio, tutti gli autori e tutta la squadra che ormai mi conosce da 3 anni, siamo insieme tutti i giorni, mi avete conosciuta nel mio bene e nel mio male”.

BIANCA GUACCERO A DETTO FATTO IL SUO DISCORSO PER IL 40ESIMO COMPLEANNO

“Siamo insieme a combattere, a combattere per i nostri sogni e non ci fermiamo mai al di là di tutte le difficoltà. Perché una cosa bella ho vissuto qui dentro e oggi che compio 40 anni lo voglio proprio dire: l’onesta, la verità i sentimenti più puliti”. Gli occhi della conduttrice sono pieni di lacrime ma lei va avanti,

“A volte si può sbagliare però questo è avvenuto sempre con grande verità e io vi ringrazio di essere così perché non è scontato e non capita tutti i giorni e io lo voglio dire e lo dirò all’infinto. Vi ringrazio perché mi fate sentire amata, dal primo giorno mi avete fatto sentire amata, non solo le persone che vivono qui dentro ma anche chi è a casa”.

Onestà e verità emozionano Bianca Guaccero ma è l’amore di cui parla a renderla felice, soddisfatta dei suoi 40 anni: “L’amore non è mai qualcosa di scontato e io non avevo mai ricevuto tutto questo amore, sono grata alla mia vita per tutto quello che mi ha regalato!”.

Non potevano non esserci per lei una bellissima torta, gli auguri di Jonathan che l’hanno fatta piangere, la lettera di Gianpaolo Gambi che l’ha fatta ridere ma resa ancora più felice. Auguri Bianca!