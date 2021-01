Bianca Guaccero emozionatissima per il suo compleanno: “A 40 anni sono esigente” (Foto)

Bellissima ed emozionata Bianca Guaccero spegne le candeline per il suo 40esimo compleanno, una foto che regala ai suoi follower mentre la rivista Gente le dedica la copertina e lei ringrazia con un’intervista. Bianca Guaccero ha 40 anni da raccontare, non è un’età qualunque e adesso che ci è arrivata ne è consapevole, così come è consapevole di essere testarda e forse ancora più esigente. Non si accontenta più e forse non si è mai accontentata, ecco perché la conduttrice di Detto Fatto può dire di avere vissuto tre vite. Tutto è iniziato con un provino per il film Terra bruciata. A Gente confessa che se non l’avesse accompagnata sua madre non ci sarebbe mai andata e invece è stata scelta, tra 900 ragazze hanno scelto lei che si è ritrovata a recitare con Giancarlo Giannini e Raoul Bova. Era timida, lo è ancora ma recitare l’ha aiutata a superare la sua insicurezza. E’ uno dei suoi tanti grazie, quelli che nel giorno del suo compleanno vuole dire a tutti.

BIANCA GUACCERO COMPIE 40 ANNI

Tra le tappe importanti della su vita di certo c’è la maternità, la nascita di sua figlia Alice, nata dal matrimonio con Dario Acocella, l’ex marito. Con lui è stata una bellissima storia d’amore ma è finita per sempre, poco dopo il sì. E’ Alice che le ha dato modo di conoscersi meglio ed è per lei il grazie più grande.

Resta sempre testarda e forse oggi che è grande è ancora più esigente: “Sono esigente, testarda, vedo il mondo con i miei occhi e la mia sensibilità e spero che lo stesso sguardo l’abbiano le persone che mi stanno accanto. L’amore? Non cerco a tutti i costi un fidanzato, ma spero di incontrare una persona con la quale condividere un amore semplice, spontaneo, maturo”.