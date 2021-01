Orietta Berti e Iva Zanicchi insieme a Verissimo ricordano il passato, da sempre amiche

55 anni di carriera a testa Orietta Berti e Iva Zanicchi per la prima volta ospiti insieme a Verissimo. Silvia Toffanin è felicissima, è la loro prima volta a Verissimo ma i loro incontri sul palco sono tanti. Orietta Berti racconta di sua madre, era molto severa, al contrario del padre. La Zanicchi pensa che dalla sua mamma non si staccava mai. La coerenza e la normalità le loro caratteristiche che piacciono: “Siamo cresciute e invecchiate con il nostro pubblico. Nel nostro periodo il bel canto era molto apprezzato” e da Castrocaro in poi Iva Zanicchi ricorda la sua prima canzone “Come ti vorrei” e ricorda quando la sentì fischiettare in strada per la prima volta. Le canzoni tradotte in francese, la canzone di Orietta che per Iva è la più bella “Io ti darò di più” ma l’hanno cantata entrambe. Sembra ieri ma erano giovanissime e hanno sempre così tante cose da raccontare.

IVA ZANICCHI E ORIETTA BERTI INSIEME OGGI COME TANTI ANNI FA

Si rivedono nei video di Verissimo e non ricordano tutto, sarebbe impossibile, troppe le loro esibizioni. I capelli cotonati e oggi sorridono ma erano delle vere star. “Di solito ci arrangiavamo da sole e i vestiti li portavamo da casa”.

Iva Zanicchi racconta il suo primo festival: “E’ stato un disastro. Non mi hanno nemmeno lasciato cantare che mi hanno cacciato fuori. Ero talmente emozionata che non ho sentito l’orchestra, mi era partito l’udito”. Orietta Berti a Verissimo: “Osvaldo non sta ancora bene”

Nessuna rivalità invece tra Orietta Berti e Iva Zanicchi, oggi come a quei tempi era tutto inventato.

Hanno purtroppo in comune anche il covid, superato da entrambe ma per la Zanicchi a parte la stanchezza che si trascina dietro c’è il dolore per la perdita del fratello. Orietta Berti sta bene ma è preoccupata per suo marito, non si è ancora ripreso.

Tra le tante chiacchiere, i ricordi, le curiosità, c’è anche qualche critica per le cantanti di oggi, per loro un po’ tutte uguali, bravissime tecnicamente ma poco riconoscibili.