E’ sempre mezzogiorno oggi non va in onda, Antonella Clerici sfoglia l’album dei ricordi (Foto)

Il pubblico di E’ sempre mezzogiorno oggi non avrà la compagnia di Antonella Clerici, il programma non va in onda per fare spazio alla diretta dalla Camera dei deputati. Ovvia la delusione da parte dei telespettatori, già quando la pagina social di E’ sempre mezzogiorno ha annunciato che l’appuntamento di oggi salta e la Clerici e il suo gruppo di lavoro tornano martedì 19 alle 11:55. Dalla Camera dei deputati le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte in merito alla situazione politica e successivo dibattito. Giusta l’informazione, necessaria, ma questa mattina e per tutto il pomeriggio Rai 1 sarà occupato da lunghe ore di comunicazioni, dichiarazioni e repliche. I telespettatori si dividono, c’è chi trova giusto dare la priorità all’informazione e chi avrebbe gradito le consuete ore di leggerezza.

ANTONELLA CLERICI OGGI RESTA A CASA

Un giorno per Antonella Clerici per restare a casa e per sfogliare anche l’album di famiglia, l’album pieno di foto che la riportano al passato, alle emozioni. Anche questa volta la conduttrice ha voluto condividere con tutti gli scatti che parlano d’amore, di famiglia. C’è il suo adorato Oliver sul divano di casa. Sono passati tra anni da quando il suo adoro cucciolo non c’è più. “3 anni senza di te… ma con te sempre nel mio cuore” scrive Antonella Clerici, poi mostra le foto di Argo, era piccolissimo. Nessun cane ha sostituito Oliver ma Argo era il suo regalo al compagno.

La casa nel bosco circondata dalla neve ma oggi Antonella Clerici può godersi una giornata di pieno relax, visto che ieri ha lavorato tra uno spot e l’altro da girare per la catena di supermercati di cui è testimonial.

L’appuntamento con E’ sempre mezzogiorno è per domani, solito orario, pochi minuti prima di mezzogiorno, subito dopo Storie Italiane.