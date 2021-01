L’album di nozze di Martina Colombari e Costacurta: “Il nostro amore è tanto profondo” (Foto)

Il matrimonio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta da sempre fa sognare e a Oggi è un altro giorno l’ex Miss Italia conferma tutto, ancora una volta. Scorrono le foto del matrimonio della coppia, l’album di nozze di Martina Colombari e non è cambiato niente da quel giorno, anche il fatto che lui cede difficilmente ai selfie, alle foto. “Il nostro amore è tanto profondo. In casa la più estroversa sono io, lui è più bacchettone e ogni tanto cede anche alle foto”. E’ stato lui a fare la prima mossa, la puntava da tempo, quando lei conduceva Super. L’ha vista in tv, ha scoperto che un amico che avevano in comune la conosceva e un giorno che l’amico era al telefono con Martina gli strappò il telefono e da lì è iniziata. Dopo un po’ una cena tutti insieme ed è stato colpo di fulmine. Una settimana dopo erano già fidanzati e un anno dopo ha capito che Alessandro era l’uomo giusto perché il marito ideale, il papà ideale, l’amico ideale. Non nasconde i difetti di entrambi ma niente di grave, dettagli del carattere: “Non si può pretendere di cambiare una persona”.

LE AMICHE DEL CUORE DI MARTINA COLOMBARI



Sui social ogni tanto la vediamo in vacanza con alcune amiche e per lei sono in collegamento con Oggi è un altro giorno. Si sono conosciute quando i figli hanno iniziato la scuola materna e non si sono più lasciate. Un’amicizia di più donne che è diventata famiglia. Per Martina oggi hanno fatto un grande sforzo, quello di essere presenti in diretta su Rai 1, loro che non sono abituate alle telecamere e infatti la sorpresa è riuscita.

“Ognuna di noi ha un suo percorso e un suo vissuto particolare e in questo anno ci siamo molto sostenute a vicenda” confida la Colombari orgogliosa delle sue amiche. Scherzano sul loro futuro, si immaginiamo anziane e tutte insieme. Nessuna competizione tra loro, ed è difficile tra donne, soprattutto quando c’è una bellissima donna come lei.

Rivede Alberto Tomba ma ne è felice perché è stato un bel momento della sua vita. Si ritrova a dovere parlare di lui, di come la conquistò. Era un campione, un bel ragazzo, la favolo da rotocalco ma la storia era vera ed è durata circa 3 anni: “Lo ricordo sempre con grande gioia e ogni tanto ci messaggiamo, non ci siamo più visti se non in rare occasioni”. Confida che ultimamente sta facendo anche tanta selezione tra le persone, sta riorganizzando la vita, sta dando priorità alle persone che conosce dividendole in quelle che realmente ha voglia di portare nel suo cammino di vita.