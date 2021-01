Il primo marito di Antonella Clerici, con Dan Peterson tornano i ricordi del passato

Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno continua a raccontare della sua vita, come sempre, e oggi ha raccontato del suo primo marito, Pino Motta. Ospite di E’ sempre mezzogiorno il grande Dan Peterson che conosce bene Antonella Clerici. L’allenatore di pallacanestro ricorda la conduttrice giovanissima, agli esordi della sua carriera quando era una giornalista sportiva, ma ben prima che seguisse il calcio. E’ la pallacanestro la prima passione di Antonella ed è così che collega il suo primo matrimonio, il legame con Pino Motta. Mentre Dan Peterson si complimenta con lei, con il suo successo già prevedibile nei suoi primi passi, a casa in tanti sono curiosi, vorrebbero sapere di più sul suo primo matrimonio. Nessun segreto, Antonella Clerici ha sempre parlato del suo passato, dei suoi amori, così come ha confidato che molto probabilmente non si sposerà una terza volta.

ANTONELLA CLERICI E DAN PETERSON RICORDANO IL PASSATO

I ladri in casa nel 2004 gli hanno portato tutto via, i suoi ricordi delle vittorie, le coppe, Dan Peterson però non dimentica nessuna delle emozioni vissute sul campo. Racconta che ha visto nascere Antonella nel mondo dello spettacolo: “La gente ti vede spigliata e non sa che tu eri una lavoratrice” e lei ricorda tutto. “Io era anche sposata con un giocatore di pallacanestro, Pino Motta e per tanti anni ho fatto la giornalista di pallacanestro anche se per anni ho seguito il calcio per lavoro ma resta la pallacanestro il mio primo amore”. Lavoro e amore uniti, poi è finito sia il matrimonio con Motta che il suo impegno nel lavoro. Antonella Clerici è diventata famosa, è arrivato un altro amore, il matrimonio con Sergio Cossa e poi ancora tanta vita e lavoro.

“Ho una collezione di dvd delle partite ma non le guardo mai, mi ricordo le partite terrificanti che ho perso… 85 anni appena compiuti non ho più la stessa energia, è chiaro ma quando tu sei stato in campo ti manca…” racconta Peterson.