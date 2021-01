Massimo Giletti a E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ricorda il loro amore

“Amico mio di sempre” ed è così che Antonella Clerici accoglie Massimo Giletti in collegamento con E’ sempre mezzogiorno. Felice per la vittoria della super coppa di ieri della Juve Giletti è anche felice di parlare un po’ con la Clerici che è stata la sua fidanzata. “Ho conosciuto Massimo quando siamo arrivati tutti e due a Roma”, lei da Legnano e tutti e due molto giovani. “Ci siamo conosciuti in tempi non sospetti” ricorda del polpo con le patate: “Voglio sapere se ti sei evoluto con le fidanzate che sono venute dopo” e Giletti risponde: “Il polpo c’è sempre ma non è lo stesso di quando c’eri tu”.

ANTONELLA CLERICI E MASSIMO GILETTI FIDANZATI DA GIOVANISSIMI

Ricordano così il loro tempo insieme perché Antonella Clerici e Massimo Giletti sono stati insieme, fidanzati. “Io vorrei capire perché si sa sempre tutto e di me e di te non si sa mai niente, devo sempre chiamare tua mamma Giuliana per sapere qualcosa di te” racconta la Clerici e così Giletti confessa che sua mamma era innamorata di Antonella, che la voleva come nuora ma che l’ha anche messa in guardia, non voleva che soffrisse a causa sua.

“Sono sempre alla ricerca di me stesso” confessa ancora Massimo Giletti e Antonella Clerici lo prende in giro: “Sei sempre a quel punto lì anche se abbiamo superato i 50 anni”. Il conduttore vive sempre a Roma e ogni tanto torna in Piemonte a trovare anche sua madre. Anche lui adora i boschi ma purtroppo il lavoro lo tiene lontano dalla natura.

Intanto, zia Cri cucina i nuggets di pollo ma Antonella sa bene che lui è molto attento alla dieta. Infatti Giletti non mangia fritto, è una cosa che non si concede quasi mai.

Racconta del suo lockdown, che in realtà non sembra avergli cambiato più di tanto la vita perché ha continuato a lavorare anche se in redazione erano in pochi.