Che numeri Verissimo e Amici 20: ascolti da record per un sabato perfetto

Senza dubbio il giorno perfetto per Canale 5 è il sabato. Con un pomeriggio imbattibile e una prima serata come quella che porta a casa C’è posta per te in termini di ascolti, il sabato è il giorno dei numeri perfetti. E nella giornata del 23 gennaio 2021, i numeri per Mediaset sono invidiabili. Già durante alla settimana grazie a Uomini e Donne e il day time di Amici, Canale5 è imbattibile nella fascia oraria che va dalle 14,30 alle 16,30 circa. Il sabato si aggiunge anche Verissimo che fa un lavoro straordinario, grazie a una Silvia Toffanin in continua ascesa. I numeri del 23 gennaio 2021 sono pazzeschi: Amici 20 riesce a fare nel pomeriggio ascolti da prima serata. Maria lo ha sempre detto che il pubblico del talent è uguale in prime time e nel pomeriggio, e che da Amici in prima serata non ci si può aspettare il botto. Ma se il botto arriva nel pomeriggio, Mediaset è altrettanto soddisfatta. Con la puntata di ieri, si toccano picchi pazzeschi ( nonostante la puntata fosse registrata, a dimostrazione che le anticipazioni e gli spoiler non cambiano le carte in tavola).

Certo, il coprifuoco, i negozi chiusi, i divertimenti che mancano, l’inverno, fanno tutto il resto. Ma sulle altre reti, questi numeri non arrivano.

Ed ecco i numeri di un pomeriggio praticamente perfetto per Canale 5.

Ascolti pazzeschi per Verissimo e Amici 20 il 23 gennaio 2021: ecco i numeri

Beautiful fa 3.168.000 spettatori (19.5%), Amici di Maria De Filippi tocca la media di 3.574.000 telespettatori con il 20.6% di share (presentazione 3.083.000 – 16%), Verissimo è visto da 3.195.000 spettatori con il 20.6% e Verissimo – Giri di Valzer 3.080.000 (17.8%).

Niente da fare per Rai 1, neppure con lo spazio dedicato alla presentazione del Cantante mascherato.

I numeri di ieri:

Linea Bianca fa 2.251.000 spettatori con il 12.1%, Aspettando Il Cantante Misterioso crolla a 1.283.000 spettatori con il 7.5% di share; A Sua Immagine segna il 6.2% con 1.027.000 spettatori nella prima parte e il 7% con 1.099.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì 1.610.000 con il 10.2% nella prima parte e 1.983.000 con l’11% nella seconda (presentazione 977.000 – 6.3%).