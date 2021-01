Nora Venturini e Giulio Scarpati insieme da 40 anni: “La monogamia è la peggiore delle perversioni” (Foto)

Giulio Scarpati e sua moglie Nora Venturini stanno insieme dal 1981, da 40 anni, lo racconta l’attore emozionandosi ancora nel vedere le foto con l’unica donna che abbia mai amato. Si parla di ossessioni e perversioni e Scarpati ironizza sull’amore per sua moglie, sull’unica donna, sempre la stessa da 40 anni: “Io sto insieme a Nora dal 1981, fatevi un po’ i conti e quindi diventa una ossessione, pensi solo a lei, hai un’unica donna…”. Ci fa sorridere, di ogni cosa possiamo vedere tutto e il contrario di tutto ma questa sua perversione è una favola d’amore perché c’è sempre un grande lavoro dietro a tanto amore. Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è curiosa e chiede a Giulio Scarpati dell’intesa fisica con la sua Nora. “Dopo tanti anni c’è ancora?”.

GIULIO SCARPATI: “TI AMO LO DICO PIU’ IO”

“L’intesa fisica la metterei al primo posto. Ti ho detto che è una malattia che si prende e non si guarisce però ovviamente ci vuole molto buon senso e capacità di sapere gestire le cose. Appena vedi che dai per scontato un rapporto devi stare in allarme perché altrimenti non funziona più”. Confessa che è timido nel parlare di questi argomenti ma poi racconta: “Ti amo io lo dico di più, mi vergogno meno di essere più dolciastro, mi trattengo in situazioni pubbliche però…”.