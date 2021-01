La vita in diretta salta anche oggi e Rai 1 fa ascolti flop con il TG1, vale davvero la pena?

Quanti ceri avranno acceso in quel di Mediaset dopo la decisione della Rai di mandare in onda degli speciali del TG 1 al posto de La vita in diretta? Parecchi, considerati gli ascolti disastrosi incassati dall’appuntamento speciale co Giorgino. Ascolti flop per la Rai mentre Pomeriggio 5 cresce, incassando nel pomeriggio del 27 gennaio 2021, uno dei migliori risultati della stagione. Ma era davvero necessario, ed è davvero necessario? L’appuntamento speciale dedicato alle consultazioni è condotto da Francesco Giorgino e ci mostra in diretta quello che succede nelle stanze dei palazzi, ma non quello che viene detto a Mattarella dai gruppi politici. Si raccolgono commenti, indiscrezioni, tutte cose che anche Alberto Matano, qualificato tanto quanto Giorgino, avrebbe potuto fare. Certo, in questo senso, La vita in diretta avrebbe potuto comunque perdere ascolti e quindi vedersi abbassata la media, questo potrebbe essere il solo motivo per lasciare spazio alle edizioni speciali del TG.

Ma vediamo i numeri del 27 gennaio, che di certo non saranno dissimili da quelli che si avranno anche nel pomeriggio del 28. Anche oggi infatti, La vita in diretta non va in onda.

Flop politica su Rai 1: ecco i dati di ascolto del 27 gennaio 2021

Il pomeriggio della rete ammiraglia Rai con il Tg1 – Le Consultazioni intrattiene 1.550.000 spettatori con il 10.7%. Si perdono praticamente quasi 1 milione di spettatori tutto a vantaggio di Canale 5 e di Barbara d’Urso che vola con il suo programma.

Il pomeriggio di Canale 5 è vincente dalle 13,40 fino alle 18,45. Su Canale5 Beautiful fa 2.781.000 spettatori (16.8%) e Una Vita 2.650.000 spettatori (16.8%); Uomini e Donne segna 3.093.000 spettatori pari al 22.3% (Uomini e Donne – Finale a 2.573.000 e il 19.9%); Amici fa 2.211.000 spettatori (17.9%) e Grande Fratello Vip 2.273.000 spettatori (19%). A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno fa ancora bene con 2.194.000 spettatori pari al 17.6%.

E per finire i numeri di Pomeriggio Cinque: 2.259.000 spettatori (16.3%) nella prima parte parte e 2.687.000 spettatori (16.4%) nella seconda parte.

Approfittano ma non tantissimo, di questo caso, sia Rai 3 con Geo, visto ieri da 1.929.000 spettatori con il 12% e Detto Fatto con 696.000 spettatori con il 5.5% . Gli italiani appaiono poco interessati alla politica, almeno in questa fase e non premiano quindi con ascolti brillanti Rai 1 ma neppure le altre reti in cui si parla del tema. Forse, considerata la presenza delle all news, si potrebbe anche fare a meno.