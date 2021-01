Domenica IN anticipazioni 31 gennaio 2021: tutti gli ospiti di Mara Venier

Un’altra domenica in compagnia di Mara Venier su Rai 1 con la sua Domenica IN. Siamo giunti alla puntata 21 e ancora una volta la conduttrice regina della domenica ci terrà compagnia con un nuovo appuntamento in diretta dopo il Tg. Che cosa vedremo nella nuova puntata? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci svelano proprio i nomi di tutti gli ospiti che ci terranno compagnia nella puntata del 31 gennaio 2021.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 31 gennaio 2021



Si parte alla grande con una tra le più grandi artiste italiane, pronta ancora a mettersi in gioco, dopo più di 50 anni di carriera. Parliamo di Ornella Vanoni che sarà protagonista di una ampia intervista sulla sua lunga carriera e i suoi successi discografici.

Come di consueto ampio spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione in atto nel nostro Paese con il Prof. Walter Ricciardi, Consigliere del Ministero della Salute per l’emergenza Covid, il Prof. Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico, il giornalista Roberto Poletti, Kabir Bedi in collegamento dall’India e Alessandra Martines in collegamento da Parigi.

Torna a Domenica In una grande amica degli italiani ma anche una grande amica di Mara Venier. Nella puntata di Domenica IN di domani, vedremo infatti Antonella Clerici in collegamento dalla sua casa in provincia di Alessandria, dialogherà con zia Mara sul successo del suo nuovo programma ‘E’ sempre Mezzogiorno’ e racconterà del felice momento che sta vivendo con il suo compagno Vittorio.



Grande attesa per il ritorno di Caterina Balivo, giudice della seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, protagonista di un’ampia intervista tra carriera e vita privata.

Si torna poi alla musica con Mario Biondi, presenterà il suo ultimo singolo ‘Cantaloupe Island’ che fa parte del nuovo album ‘Dare’ in uscita in questi giorni.



Non ci resta che ricordarvi quindi che la puntata di Domenica IN del 31 gennaio 2021 ci aspetta come sempre alle 14 dopo il TG 1.