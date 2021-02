Luciana Littizzetto sorprende Antonella Clerici: “La tua trasmissione per me è imperdibile”

E’ sempre mezzogiorno è un successo in crescendo per Antonella Clerici che nella puntata di oggi ha ricevuto in diretta i complimenti di Luciana Littizzetto. Uno scambio di stima e affetto tra le due protagoniste della tv. Già ieri la Littizzetto aveva manifestato la sua opinione sul nuovo programma del mezzogiorno e sulla conduzione di Antonella Clerici, soprattutto sui giochi, l’allegria e il fatto che lei parli con un albero finto e uno scoiattolo finto allo stesso modo. Sul finire della trasmissione oggi le ultime telefonate per indovinare l’oggetto del giorno e al telefono c’è la Littizzetto. Una vera sorpresa per la padrona di casa che ha subito riconosciuto la sua voce. Da lì i complimenti e la confessione che quando pranza guarda sempre E’ sempre mezzogiorno.

LUCIANA LITTIZZETTO CHIAMA ANTONELLA CLERICI

“Ciao Anto, salutami lo scoiattolo! Io amo il tuo bosco incantato, ormai la tua trasmissione per me è imprescindibile e non posso iniziare il pranzo senza di te senza vederti”. Tutto vero, la Littizzetto l’aveva già confidato e non è la prima a farlo. Per fare capire che stava dicendo la verità ha parlato di Alfio che hanno messo a dieta, di quanto siano semplici i giochi che Antonella propone a mezzogiorno al suo pubblico. “Quell’altro che impasta dalla mattina alla sera con l’accento piemontese” e si riferisce ovviamente a Fulvio Marino. Nessun dubbio, anche la Littizzetto è ormai una affezionata di E’ sempre mezzogiorno.

“La domenica io ti seguo sempre con Maelle ci facciamo delle risate pazzesche e quando hai parlato del nostro gioco… Io adesso ti penserò sempre, perché so che tu prima dell’una accendi la televisione e io adesso penserò a te”. Saluti anche alla dottoressa Evelina Flachi che tra calorie e grassi potrebbe sentirsi male e poi il buon appetito della simpaticissima Luciana.