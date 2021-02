Nunzia De Girolamo imbarazza la Rai per le foto con Giletti

Le foto di Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti sulla rivista Chi hanno fatto storcere il naso a molti ma se gli altri hanno dimenticato in fretta alla Rai è rimasto l’imbarazzo. L’ex politica sembra sia stata richiamata dalla Rai, forse soprattutto dopo le rivelazioni di Giletti. Quelle foto pubblicate dal settimanale di gossip di Alfonso Signorini non dovevano vederle tutti. Non tutti gli scatti erano stati fatti per il lancio del nuovo programma “Ciao Maschio”, alcune dovevano restare private, erano foto fatte tra due amici. Qualcuno ha invece pensato di mostrarle a tutti, una buona pubblicità, forse, magari un’idea proprio di Nunzia De Girolamo. Cosa è successo ai piani alti dell’azienda non si sa ma si suppone.

QUANDO INIZIA CIAO MASCHIO DI NUNZIA DE GIROLAMO?

Il 13 febbraio è la data prevista per la messa in onda su Rai 1 ma l’ex ministra sembra avere rischiato. Non è certo questa la pubblicità che la Rai desidera per il suo pubblico ed è Dagospia a raccontare il richiamo che sarebbe arrivato da viale Mazzini per la De Girolamo.

Se è vero che il marito di Nunzia De Girolamo non è geloso e non ha battuto ciglio guardando distratto le foto con Massimo Giletti sembra sia altrettanto vero che quegli scatti, uno in particolare, abbiano creato parecchi malumori alla Rai.

Immaginate che c’è chi attende un programma da tempo e con ben più esperienza televisiva alle spalle. Arriva invece Nunzia De Girolamo con “Ciao maschio” e ancora prima di mostrarci le sue doti di conduttrice Rai esagera con quelle foto.