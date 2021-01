Nunzia De Girolamo e quelle foto con Massimo Giletti ma il marito non è geloso

Nunzia De Girolamo fa sul serio e si prepara ad intervistare Massimo Giletti debuttando alla conduzione di ‘Ciao Maschio’. Per il lancio della nuova trasmissione c’è anche una copertina sulla rivista Chi, all’interno del settimanale le foto con il suo primo ospite. Con Massimo Giletti una complicità che non ingelosisce il marito della De Girolamo. Il 13 febbraio su Rai 1 sarà il conduttore di Non è l’Arena il primo a rispondere alle domande dell’ex politica. Nunzia è certa che il ministro Francesco Boccia non sarà geloso nemmeno nel vedere gli scatti pubblicati da Chi. Nemmeno un po’ di fastidio per alcune foto che potrebbero fare spettegolare i maligni? La coppia è solida, va ben oltre le malelingue ma allo stesso tempo Nunzia De Girolamo pizzica il marito: “Francesco geloso? E’ distratto, lavora troppo per accorgersi di queste cose”.

NUNZIA DE GIROLANO E MASSIMO GILETTI SULLA COPERTINA DI CHI

Come sempre quando c’è di mezzo l’ex politica c’è sempre un po’ di pepe in più. Ha promesso che non si occuperà mai più di politica, ha lasciato tutto al marito, anche se per ovvie motivazioni sono sempre stati separati.

Cosa dobbiamo aspettarci da ‘Ciao Maschio’? Abbiamo avuto modo di vedere la De Girolamo più volte in più programmi tv, primo tra tutti Ballando con le Stelle. Tornando al primo ospite e alla copertina con relativo servizio fotografico immaginiamo uno scambio di battute interessanti tra domande e risposte. Giletti ha già commentato che quando Nunzia danzava nel programma di Milly Carlucci era lui quello geloso, non suo marito.

L’ex politica sarà poi pronta a intervistare Achille Lauro e un importante imprenditore.