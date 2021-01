Nunzia De Girolamo riceve il messaggio del marito, con Francesco Boccia un colpo di fulmine (Foto)

A Oggi è un altro giorno Nunzia De Girolamo è la protagonista della puntata e per lei c’è l’inevitabile sorpresa: un messaggio del marito, del ministro Francesco Boccia (foto). Guarda le immagini con il marito e si emoziona, felice perché è ancora innamorata. Poi gli scatti con la figlia e racconta il colpo di fulmine con Francesco Boccia: “Non te lo so spiegare perché non mi era mai accaduto, il suo sguardo, il suo sorriso”. Lui non le chiese il numero ma la De Girolamo l’aveva sempre in testa, aveva già deciso che sarebbe stato l’uomo della vita. Per mesi si sono solo scritti via mail ed era lui a fare il prezioso: “Fino a quando mi invita a pranzo e mi dice ‘così ci vediamo a pranzo e smettiamo con queste mail’”. A quel punto ha pensato che doveva conquistarlo, sono andati a pranzo insieme ma ancora dopo mesi lui ha capito che era lui a dovere chiedere il numero di telefono.

NUNZIA DE GIROLAMO RACCONTA DELLA STORIA D’AMORE CON FRANCESCO BOCCIA

“Decisi di invitarlo a casa mia” tutto in gran segreto perché abitava vicino Montecitorio e finalmente Boccia agì. Per un po’ hanno cercato di tenere il loro amore nascosto perché divisi dalla politica poi hanno dovuto dirlo. Anche il matrimonio in gran segreto per fare in modo che non diventasse un fatto mediatico.

IL MESSAGGIO DI BOCCIA ALLA DE GIROLAMO

“Voglio dirti semplicemente grazie ma non solo per come fai la mamma ma per come fai la moglie e continuerò a seguire i tuoi saggi consigli. In bocca al lupo, so che le tue nuove sfide le affronterai con passione e con tutto l’amore che metti nelle cose che fai”.

“Una volta mi sono talmente arrabbiata per un messaggio perché lo vedevo così concentrato sul telefonino e sono andata a vedere e lui giocava a Fifa” Nunzia De Girolamo confessa quanto è stata gelosa in passato ma ha anche tanto da raccontare sulla politica legata alla sua vita privata: “Questa porta in faccia e forse tante persone non si sarebbero rialzate perché vivevo anche altri momenti complicati ma mi sono detta che dovevo alzarmi dal letto” l’ha fatto e ha iniziato a scrivere anche se non era il suo mestiere. Ha poi pensato che anche la tv potesse essere adatta a lei. “Avrò un programma in Rai ma non cambio fede politica”.

La politica le aveva tolto gli affetti per tutti gli impegni che aveva. Nunzia racconta che non riusciva ad avere il rapporto di coppia che ha invece ritrovato oggi.