Anna Valle ricorda la separazione dei genitori: “Eravamo nella stanza da pranzo” (Foto)

Nello studio di Verissimo Anna Valle è sempre di una bellezza incredibile e sempre attenta alle sue parole (foto). Non è stato semplice raccontare della separazione dei genitori senza rischiare di ferire qualcuno. Ricorda le sue lacrime ma anche che la madre e il padre non hanno mai fatto mancare affetto a lei e ai suoi fratelli. “Vedevamo che non andavano tanto d’accordo ma eravamo abbastanza piccoli, poi ce l’hanno spiegato. Eravamo nella stanza da pranzo di casa, ci hanno spiegato che l’amore che provavano per noi non cambiava ma che loro si separavano”. Anche se era piccola Anna Valle sapeva che stavano per dirlo ma corse nel bagno a piangere. “Non ci è mai mancato il loro amore, la loro presenza”. Parla poi dei suoi figli, di suo marito Ulisse. “Sicuramente l’essere presente per i propri figli, parlare, raccontarsi le cose, lo facciamo sia io che Ulisse con entrambi i figli. E’ un rapporto che va costruito non accade dall’oggi al domani, va costruito da piccolissimi. Parlarsi e raccontarsi, confrontarsi sulle cose è una cosa con cui siamo cresciuti”. I genitori della Valle hanno fatto un ottimo lavoro nonostante il loro matrimonio finito, hanno messo i figli sempre al primo posto.

ANNA VALLE A VERISSIMO

La mamma aveva un negozio e Anna Valle ogni tanto la aiutava. Era un negozio storico che apparteneva alle zie, la mamma l’ha ereditato ed era una sua grande passione. Era il punto di riferimento di Anna, lì gli amici la cercavano, lasciavano per lei messaggi alla mamma. Spesso e volentieri lavorava in quel negozio

Ed è in quel negozio che un amico della mamma le chiese se voleva partecipare a Miss Italia. Il terzo anno di seguito disse di sì e vinse.