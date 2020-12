Anna Valle sta male? L’attrice non solo smentisce ma fa chiarezza su tutto (Foto)

Nessun problema di salute per Anna Valle, sta benissimo ma si è vista costretta a smentire tutto, a chiarire che non ha nessuna malattia, che non sta male (foto). Con un video l’attrice ha spiegato che non ha nessun profilo social, niente, quelli che la riguardano sono tutti falsi, non c’è nessun account ufficiale che la riguardi. Anna Valle è reduce dal successo di Vite in fuga e invece che godersi il momento ha cercato di smentire con calma ciò che invece qualcuno aveva riportato. Si tratta di una fake news: Anna Valle non ha nessuna malattia, sta benissimo. Nessun intermediario, ha voluto lei in primo piano e in pochi secondi dire che per fortuna gode di ottima salute, che non ha nessuna malattia cronica e che soprattutto in questo periodo non si dovrebbe parlare in modo così superficiale di problemi di salute.

ANNA VALLE CHIARISCE CHE GODE DI OTTIMA SALUTE

Assurdo che si debba arrivare a tanto, smentire una notizia sul proprio stato di salute, ma la Valle ha dovuto farlo perché conosciamo bene il potere dei social, del web. Salutando tutti l’attrice ha detto: “Mi trovo qui per ribadire un concetto molto importante, cioè che non posseggo nessun profilo social. Quello che alcuni di voi stanno seguendo sul web è soltanto un profilo falso. Non ci sono profili autorizzati né in modo ufficiale né in modo ufficioso da me, in nessun modo” ed è un chiarimento importante a cui ha aggiunto quello di cui si parla.

“E poi c’è un’altra notizia falsa che riguarda la mia salute. Si dice che io soffro di una patologia. Non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente” ha concluso.

E’ probabile che tutto derivi da un racconto di anni fa: Anna Valle parlava di colon irritabile. Nulla di strano, tantissime persone ne soffrono ma non è certo la malattia che l’artista ha dovuto smentire.