Rosanna Fratello rivela la gelosia di Ornella Vanoni: “Mi dispiace per lei” (Foto)

Tra canzoni e famiglia Rosanna Fratello ospite a Oggi è un altro giorno risponde senza pensarci sulla rivalità con Ornella Vanoni (foto). “E’ una voce che corre da 50 anni” ha subito commentato l’ospite di Serena Bortone confermando tutto e aggiungendo che probabilmente la Vanoni è gelosa. Ha usato il tempo presente, quindi da decenni tra le due cantanti scorre lo stesso astio. Rosanna Fratello racconta che appartenevano alla stessa casa discografica ma la Vanoni era già conosciuta, lei era già arrivata a Sanremo. “Alberto Rossi aveva puntata molto su di me a Sanremo e probabilmente a lei questa cosa non è mai andata giù… mi dispiace molto per lei ma io mi reputo una cantante del popolo, non ho tolto nulla a lei”.

ROSANNA FRATELLO: “IO SONO ALLA PARI DEL PUBBLICO”

Frecciatine o niente del genere nelle risposte della Fratello? E’ evidente che tra le due non c’è mai stato un chiarimento. Rosanna non si sente una diva, si sente alla pari del pubblico, usa queste parole e continua a confermare: “C’è sempre stata questa voce in giro, non credo sia inventata ma a me non cambia nulla, mi dispiace per lei”.

Chissà se Ornella Vanoni risponderà. Intanto, è l’intervista di Rosanna Fratello che orgogliosa racconta: “C’è tutto di pugliese in me, amo la mia terra, generosa, di gente vera. Arrivo da una famiglia semplice e questa cosa l’ho sempre portata con me. Io l’ho trasmessa a mia figlia, ai miei nipoti, anche mia mamma l’ha trasmessa a mia figlia”.