La mamma di Francesco Sarcina arrabbiata per il libro, per le cose raccontate (Foto)

Oggi è un altro giorno non è il primo programma a cui Francesco Sarcina partecipa raccontando della sua mamma, del suo libro, della sua vita, la sua verità (foto). Ammette però che sua madre è arrabbiata, anche se lei non gli ha detto niente ma la conosce bene, sa che è così. Sarcina confessa che ci sono dei momenti in cui pensa di avere sbagliato a fare uscire un libro in cui ha messo tutto, poi pensa che è stato il giusto sfogo. Veniva da un periodo in cui il gossip si è occupato molto della sua vita privata, ha deciso di scrivere lui della sua vita, raccontando quello che sa solo lui, anche se magari è peggiore ma è la verità. Sua madre che è andata via di casa quando aveva 16 anni, è forse quella la parte del racconto che a lei fa più male, anche se Francesco Sarcina ripete che l’ha perdonata, che la ama tanto. E’ un po’ un dire e ritrattare, ma ormai ha scritto tutto.

FRANCESCO SARCINA DISPIACIUTA PER LA MADRE DOPO L’USCITA DEL LIBRO

Aveva 16 anni, torna a casa e lei non c’era più: “Si era stancata, stufata, aveva subito un trauma pesantissimo, la perdita di un figlio al settimo mese. Lo aspettavo questo fratello visto che ero figlio unico e quando c’è stata questa situazione lei è stata devastata. Mia madre non è stata aiutata ma nonostante io ami molto mio padre è una cosa che gli rimprovero. Mia mamma non stava bene, spesso era un po’ persa, aveva anche delle reazioni nervose, pensavamo anche fosse allergica a qualcosa. Abbiamo anche fatto l’ennesimo trasloco….”.

Ha un’immagine molto forte di suo padre seduto sul divano al buio che attendeva il ritorno di sua made. “Mio padre si è lasciato completamente andare, faceva mille cose e l’ho visto spegnersi. Mia mamma si occupava di tutto, lavorava, si occupava di farmi studiare, tutto”.

La madre era tornata in Puglia, dopo due mesi l’ha trovata: “E’ stato molto complicato per me, rendo pubblica una parte della mia vita e mia mamma è molto arrabbiata con me e mi dispiace moltissimo… siamo una famiglia che non ci piace raccontare le cose private”.