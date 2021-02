Susanna Messaggio, la foto del matrimonio con Antonella Clerici testimone: sono amiche da sempre

Ogni giorno nella cucina di Antonella Clerici c’è un amico da accogliere e Susanna Messaggio è stata l’ospite in collegamento di oggi (foto). Si scopre che Antonella Clerici ha molti amici nel mondo dello spettacolo, amici veri: è stata testimone anche al matrimonio di Susanna Messaggio. Più scatti dal passato e Susanna ed Antonella sono giovanissime. La conduttrice ne approfitta subito per far notare che lei magrissima non sta bene. Vero anche questo, il volto troppo magro non rendeva giustizia alla sua bellezza. E’ ben più contenta oggi con qualche chilo in più, si sente più bella ma apprezza tantissimo la forma fisica della sua amica a cui chiede cosa mangia e come fa ad essere da sempre magra.

LA DIETA DI SUSANNA MESSAGGIO

Nessuna dieta, ovvero nessun sacrificio, da sempre Susanna Messaggio fa attenzione a ciò che mangia e da sempre fa sport. Pollo bio, uova bio ma non fa mancare a tavola anche la pasta: “E’ perfetta soprattutto per chi fa sport come me”.

Antonella Clerici confessa ciò che sanno già tutti, lei non rinuncia a niente, conducendo un programma di cucina non riesce a non mangiare tante cose golose. Racconta che fa il tapis roulant perché le vengono i sensi di colpa.

Per Susanna Messaggio sono fondamentali anche le relazioni, le persone di cui una persona si circonda devono essere positive per star bene. Alla Clerici non mancare le relazioni: “E’ il resto che mi manca”.