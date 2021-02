Antonella Clerici e Vittorio Garrone, San Valentino in famiglia a mangiare pizze (Foto)

San Valentino che cade di domenica e anche per Antonella Clerici e Vittorio Garrone è stata l’occasione più dolce per festeggiare ancora una volta in famiglia. Una foto in bianco e nero pubblicata sui social da Antonella Clerici e una dedica dolcissima, semplice, per l’uomo della sua vita. “Io&te… i nostri figli, i ns animali, il nostro bosco, noi che ci completiamo. Ogni giorno e’ S. Valentino amore mio” ed è vero che per chi si ama è San Valentino ogni giorno ma non poteva mancare una dedica sui social, una dichiarazione d’amore per celebrare l’amore. C’è davvero tutto in quello scatto, non c’è bisogno di fare apparire tutta la famiglia. Ma cosa può completare una giornata con tanto freddo, di domenica e con tutta la famiglia a casa? Ovviamente un goloso pranzo e ieri la famiglia Garrone ha deciso di preparare le pizze.

IL SAN VALENTINO DI ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE

Quasi tutti i vip ieri hanno pubblicato foto e storie per mostrare il proprio San Valentino o pubblicare l’ennesima dichiarazione d’amore. C’è chi ha puntato sulle pose più belle, chi ha scelto di annunciare una gravidanza, chi romantico più che mai è andato alla ricerca di un tramonto sulla spiaggia. Ilary Blasi è stata la più simpatica tra tutte, a pranzo con il suo Francesco Totti ha ordinato gli spaghetti al nero di seppia e poi ha sorriso mostrando i suoi denti scuri.