La sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici: “Amore torna a casa” (Foto)

Sulla base di I will always love you la sorpresa di Vittorio Garrone per Antonella Clerici (Foto). Grande emozione per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno quando sorpresa alla canzone così romantica ha guardato il bosco dietro le sue spalle ed è apparso Vittorio Garrone, il suo compagno. “Amore! Ma Vittorio è unico!” ha esclamato Antonella Clerici che avrebbe voluto abbracciarlo ma quel bosco che lei conosce bene non è certo nel suo studio. Un gran sorriso del suo Vittorio che in una mano ha un orso bianco e nell’altra un cartello per la sua Antonellina: “Torna a casa amore, ti aspetto per il tuo compleanno. Il tuo orso per sempre”. Girando il cartellone c’è il più dolce dei “Buon compleanno”.

ANTONELLA CLERICI FESTEGGIA IL SUO COMPLEANNO NEL MODO PIU’ DOLCE

Domenica Antonella Clerici festeggia il suo compleanno, non sarà in onda con i suoi programmi e per questo oggi già iniziano le sorprese per lei. Niente auguri ma tutto l’amore e Vittorio Garrone non poteva non esserci.

La Clerici è a Milano, impegnata questa mattina con E’ sempre mezzogiorno, in realtà The Voice Senior che andrà in inda stasera è già stato registrato ma magari ha altri impegni, ci sono anche alcune puntate di E’ sempre mezzogiorno da registrare per i giorni di festa.

“Devo dire che Vittorio è un uomo straordinario, tutti qui lo amano e io per prima. Ma devo dire che un uomo con mille sorprese, mi sorprende sempre… perché è così che bisogna fare”. Un amore che ogni volta emoziona e non può esserci regalo più grande la conduttrice.

Quell’orso è il peluche che Antonella Clerici conosce bene, ce l’ha in casa ma Vittorio ha pensato di mostrarlo a tutti con tutta la tenerezza. Non conta davvero l’età per amare con tutto l’entusiasmo.