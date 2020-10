Antonella Clerici a Domenica In mostra il bracciale che le ha regalato Vittorio Garrone (Foto)

Piadina, prosciutto crudo e squacquerone, è così che Antonella Clerici si collega dalla sua casa nel bosco con Domenica In e Mara Venier. Il cuore rosso che porta al collo ha qualche signficato? Nessuno, semplicemente le piace ma Antonella Clerici mostra il bracciale che le ha fatto fare Vittorio Garrone: “Ci sono una V, un cuore rosso, la A di Antonella, un quadrifoglio, il 12 di E’ sempre mezzogiorno e la stella perché io sono la sua stella”. Dopo l’amore la Clerici racconta del suo ritorno in tv, dell’emozione vissuta: “Tantissima perché quando torni nella tua casa dove sei stata tanto bene speri sempre di essere accolta dal tuo pubblico. Noi ci somigliamo molto anche nella maniera di porci, anche di chiedere sempre permesso e scusa, di condurre anche senza copione, con quello che uno ha nella pancia, e speri che il pubblico sia sempre lì per quel rapporto che hai costruito per anni“.

ANTONELLA CLERICI SI EMOZIONA GUARDANDO LA PRIMA PUNATATA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Era emozionatissima nel suo ritorno nel mezzogiorno di Rai 1, del suo nuovo inizio e si commuove ancora Antonella Clerici riguardando quel momento. Subito dopo sorride e commenta che E’ sempre mezzogiorno è un programma allegro e che aveva voglia di portare leggerezza nelle case, è importante per lei.

E’ molto impegnativo andare in onda di nuovo tutti i giorni. Tutti i giorni andata e ritorno per tornare la sera a casa: “E’ importante tornare nel mio bosco con Vittorio, Maelle, i figli di Vittorio, non potrei più rinunciare e mi sacrifico stando tanto tempo in macchina. Faccio però il lavoro più bello del mondo”.

Settimana prossima inizierà a registrare il nuovo programma, The Voice Senior, arriva ancora altro lavoro per lei. Nel giorno del compleanno di Mara Venier, martedì 20, la conduttrice sarà in collegamento con E’ sempre mezzogiorno. Arriva nello studio di Domenica In la torta di compleanno per Mara ma la Venier non spegne le candeline: “Non si festeggia prima, è martedì il mio compleanno, porta male!”.