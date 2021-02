Belen confida: “Io vivo per lui, Santiago ha passato un brutto periodo” (Foto)

Vestita di bianco e con le curve più morbide Belen, bellissima, racconta della sua felicità a Verissimo, di Santiago, di Antonino e della bimba in arrivo: “Sono davvero felicissima e penso che per le mamme che ci stanno guardando, quelle che diventano mamme per la seconda volta, sia un viaggio diverso perché la prima non sai a cosa vai incontro, adesso la vivo con maggiore sicurezza e questo mi piace”. E’ felice Belen e si vede: “Io sono venuta al mondo per fare la mamma, può crollare il mondo ma io vivo per lui, rinuncerei a tutto per lui” si riferisce al suo piccolo Santiago che sta per compiere 8 anni. Desidera che Antonino Spinalbese sia il suo uomo per sempre e c’è anche lo zampino di suo figlio in questa sua scelta: “Quando ho incontrato Antonino, questo uomo meraviglioso, ero pronta ad amare, è stato un colpo di fulmine. Non è un segreto, io sono un’esteta e mi piace un determinato tipo e quando ho saputo l’età ho detto di stare ferma però poi l’età non fa la persona, e sì è stato un colpo di fulmine”.

SANTIAGO E’ STATO MALE PER LA FINE DEL MATRIMONIO DI MAMMA E PAPA’

Belen non lo nasconde, Santiago ha passato un brutto periodo, è passato, ma non è stato semplice. La fine del matrimonio tra Stefano e Belen era già arrivata prima del loro annuncio e Santiago sapeva già tutto, era stata lei a parlarne con il bambino tante volte, perché è con lei che stava in casa 24 ore su 24: “All’inizio ha avuto un bel brutto periodo però piano piano è stato bene, ma è stato tutto un percorso molto tosto, adesso è tanto contento”.

IL RAPPORTO TRA SANTIAGO E ANTONINO SPINALBESE

“L’ho conosciuto e abbiamo parlato per quattro giorni di fila, io non ho mai creduto nella reincarnazione ma ancora adesso e dalla prima volta quando sento il suo profumo mi sembrava di conoscerlo già. Lo diciamo sempre che è come se ci conoscessimo da 100 anni”. Brillano gli occhi di Belen e le sue parole emozionano anche Silvia Toffanin.

“E’ un uomo gentile… Lui mi sposa ogni giorno” e a proposito di questo lei tra pochi mesi sarà libera, ma non sa che senso possa avere un contratto se non pagare poi gli avvocati.

Racconta che quando ha capito che si stava innamorando si è preoccupata, per qualche mese sono usciti sempre con altre persone, volevano capire davvero cosa stesse accadendo e in quel periodo Antonino per Santiago era davvero solo un amico. E’ stato suo figlio a dirle che lui l’amava davvero, che era il principe mandato da Dio.

“Antonino è molto rispettoso di mio figlio”, non si è mai intromesso, rispetta tanto il ruolo del padre di Santiago: “Non si permetterebbe di intromettersi. Hanno un bel rapporto da amici, Antonino e Santiago sono compagni di gioco, sono amici”.