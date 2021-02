Verissimo, Belen parla di Stefano De Martino: “Mi ha dato tanto ma anche fatto soffrire” (Foto)

E’ stata triste per tanto tempo Belen Rodriguez, lo conferma a Verissimo anche se oggi è felice come non lo era mai stata prima (Foto). Belen parla anche di Stefano mentre inizia a raccontare della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, della bimba in arrivo. “Io sono stata triste per un bel po’ di tempo e non ti può aiutare nessuno tranne che te… I soldi e la fama non fanno veramente la felicità”. E’ chiaro il suo riferimento a Stefano, non dice mai il suo nome ma poi commenta: “Quando ho saputo della fine di questa importante storia d’amore non è stato come il primo divorzio, era un po’ una morte preannunciata” sorride Belen parlando del suo primo marito; è il papà di suo figlio ed è stato un amore davvero importante, si sono amati tanto ma lui l’ha fatta anche soffrire tanto.

BELEN A VERISSIMO RACCONTA DELLA SECONDA POSSIBILITA’A STEFANO DE MARTINO

“Un amore che mi ha dato tanto ma che mi ha fatto anche soffrire. Per quanto sia stata determinata nel dare una seconda possibilità sia all’amore, perché c’era, che alla famiglia”. Sorride Belen mentre lo dice, sembra non avere nessun rancore nei confronti di Stefano De Martino.

Quando ha incontrato Antonino è stato un colpo di fulmine, ha poi saputo la sua età e si detta che doveva fermarsi. Alla fine ha capito che l’età non c’entra molto con la maturità. Aveva però paura di volere solo essere amata, di volere solo credere ancora nell’amore. Le era già successo, forse si riferisce ad Andrea Iannone.

Non sa se sposerà Antonino, la firma messa con Stefano De Martino non è servita a molto, non le ha certo dato il per sempre, quello che invece vorrebbe con il suo nuovo compagno.